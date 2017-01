Nici Băsescu nu a făcut așa ceva, spune liderul PNȚCD după participarea lui Iohannis la proteste

Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, consideră că președintele Klaus Iohannis s-a vulnerabilizat prin prezența la proteste.



Iată ce scrie președintele PNȚCD:

”Klaus Iohannis impreuna cu strada impotriva PSD: a fost aleasa logica violentei! Asteptam cu totii replica de forta! Asta e, populatia, din nou angajata in razboiul fratricid!

Prezenta lui Klaus Iohannis in fruntea manifestiilor neautorizate, prin urmare nelegale, nu e de bun-augur. Cum e posibil asa ceva? Daca, sa presupunem, peste o saptamana, PSD-ul va organiza o manifestatie cu 100.000 de membri si simpatizanti, de ce nu 200.000, 300.000, pentru ca este capabil de o asemenea actiune, care sa incojoare si sa ia cu asalt Cotroceniul? Si intregul guvern sa fie in fruntea demonstrantilor?

Blocarea Bucurestilor cu cei aproximativ 10.000 de demonstranti ad hoc, mesajele de instigare la violenta dupa oluna si jumatatea de la alegerile parlamentare si esecul lamentabil al dreptei, nu cred ca va conduce la bulversarea guvernului si majoritatii parlamentare, de aceasta data, ci, din contra. Mesajul dur al lui Liviu Dragnea este dovada ca pesedistii si-au calculat deja pasii ripostei. Sunt foarte curios ce va face PNL-ul: daca se va asocia sau nu cu Iohannis. Mai degraba va fi impartit. Ceea ce va fi o noua lovitura pentru Iohannis: mai multi lideri PNL s-au pronuntat deja ca nu vor accepta ca Iohannis sa fie candidatul liberalilor la alegerile prezidentiale din 2019.

Din pacate, Iohannis s-a vulnerabilizat puternic, prin participarea la proteste. Poate fi amendat de jandarmi si umilit, pentru aceasta participare. Nu va putea astfel sa se opuna guvernului si parlamentului, care au in mana procesul legislativ. Din contra, a iesit din rolul constitutional de arbitru. Nici Basescu nu a facut asa ceva, niciodata, nu s-a expus pana intr-acolo!

Dar, daca se va dovedi ca incendiul de la Bamboo a avut legatura cu iesirea manifestantilor in strada, pe modelul Colectiv? Daca vor aparea probe in acest sens? Are sens scenariul unei lovituri de stat cu sprijinul unor forte armate (din interiorul SRI, ministerul de interne, chiar armata etc.)? Este posibil un scenariu ca in Turcia? Se poate degenera pana la ridicarea de avioane de lupta, tancuri in strada, factiuni militare luptand intre ele cu gloante de razboi pe strazile Bucurestilor? Eu cred ca da! Miza este controlul Romaniei!

Personal, n-am incurajat niciodata violenta, pentru ca acolo unde este violenta nu mai este politica si nici democratie. Nu o fac nici acum, cu atat mai mult acum!”.