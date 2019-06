Nepoata fondatorului Colegiului Economic „Gheorghe Dragoş”, la festivitatea de absolvire

Prof.univ.dr. Clara Liliana Dragoş le-a înmânat absolvenţilor câte o carte scrisă special cu acest prilej

De la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş” Satu Mare, ne-a fost remis un articol despre activitatea prof. univ.dr. Liliana Dragoş, urmaşa lui Gheorghe Dragoş, fondatorul actualului colegiu care îi poartă numele. Redăm în continuare integral textul al cărei autoare este profesoara Ileana Şuba.



”Este mai rar să întâlneşti un urmaş al unei personalităţi a cărui nume a fost dat unei instituţii şcolare, urmaş care să aibă grijă deosebită pentru menţinerea vie a memoriei celui care este părintele spiritual al colegiului, aplecându-se cu dragoste şi apreciere asupra elevilor, cadrelor didactice şi nedidactice din şcoală. Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş” are onoarea şi bucuria de a o avea pe doamna profesor universitar doctor Clara Liliana Dragoş, nepoata lui Gheorghe Dragoş, a cărei prezenţă creează în sine o sărbătoare a şcolii.

Anul acesta, domnia sa a ţinut să acorde personal fiecărui elev de clasa a XII-a, la festivitatea de absolvire, o carte pe care a scris-o special pentru această ocazie. După cum a spus, „ştiind că cititul este considerat o corabie a gândirii, am elaborat un sumar din vasta activitate a profesorului, pe multiple planuri, intitulat „Economistul Gheorghe Dragoş, în oglinda timpului”, editura RoPrint Cluj, pentru ca, în timp, fiecare absolvent să-şi amintească de tot ceea ce a întreprins în viaţă mentorul lui spiritual, model de puternică vocaţie profesională.

În calitatea mea de nepoată a celui care a dat numele Colegiului, care are o placă comemorativă şi un bust în curtea instituţiei, distins, apreciat om de cultură, pedagog, patriot şi politician, Economistul Profesor Univ. Dr. Gheorghe Dragoş, în memoria lui am adunat, în mai multe ediţii, viaţa şi opera sa, scrisă chiar de Profesor şi le-am donat bibliotecii colegiului. Ultima ediţie intitulată, „Cu şi despre Gheorghe Dragoş – incursiune în timp”, este una atotcuprinzătoare. Cei interesaţi pot folosi aceste cărţi ca autentice materiale documentare. ”

De câţiva ani, la sfârşitul anului şcolar, Liliana Clara Dragoş trimite scrisori pentru absolvenţii colegiului, aşternând pe hârtie gândurile şi urările sale de ”drum bun în viaţă” şi oferă premii în cărţi şi bani absolvenţilor, respectiv premianţilor şcolii. Începând de anul trecut, ea a oferit şi burse pentru elevi buni cu situaţie materială modestă.

Pentru tot ceea ce întreprinde prof.univ.dr. Liliana Clara Dragoş pentru Colegiul Economic din Satu Mare, elevii, conducerea şi întregul corp profesoral îşi exprimă toată gratitudinea”, încheie profesoara Ileana Şuba.