NEMULŢUMIRI ÎN SATU MARE: Locatari revoltaţi că li se parchează pe locurile lor

Locatari din blocurile de pe B-dul Transilvania din vecinătatea sediului Electrica de pe str. Mircea cel Bătrân din municipiul Satu Mare îşi exprimă nemulţumirea faţă de situaţia locurilor de parcare din zonă.

Oamenii sesizează faptul că societatea Electrica, deşi are locuri rezervate pentru maşinile proprii instituţiei se folosesc şi de locurile din faţa blocurilor din vecinătate (unele fără plată) pentru a-şi parca maşinile personale sau cele de serviciu. În situaţia dată, locatarii se văd nevoiţi de cele mai multe ori să-şi parcheze maşinile cu mult mai departe de domiciliul lor.

”Este inadmisibil să vezi cum unii angajaţi de la Electrica îşi parchează maşinile proprii sau ale firmei în faţa blocului, pe acele câteva 2-3 locuri libere, fără plată, pe care le avem. Practic am ajuns să nu mai avem locuri de parcare, să fim nevoiţi să căutăm permanent pe străzile din zonă sau chiar mai departe locuri de parcare, dar mare parte din ele sunt tarifabile, fiind incluse în zona B. Ne-am trezit cu amenda pusă pe parbrizul de la maşină, 250 de lei, doar pentru că am parcat maşina vizavi de bloc, sub copacii de lângă Electrica neavând realmente unde să parcăm. Deja de-atâta timp îi cunoaştem pe angajaţi şi putem spune cu certitudine că sunt maşinile lor personale. Oare chiar nu mai există un pic de respect unii faţă de alţii?” a sesizat unul dintre locatari.