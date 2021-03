Negreşti-Oaş: Expoziţia Art Bunavestire se deschide joi

An de an, Muzeul Ţării Oaşului organizează de praznicul Buneivestiri, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate artiştilor plastici – Art Bunavestire. Evenimentul a ajuns la cea de XXXV-a ediţie fiind organizat de Muzeul Ţării Oaşului cu susţinerea Primăriei şi Consiliului Local Negreşti-Oaş. Ediţia din acest an se va desfăşura joi, 25 martie, începând cu ora 12.00 la Galeriile de artă ”Dr. Mihai Pop”.

Managerul Anca Natalia Rusu, alături de întregul colectiv al muzeului îi invită cu drag pe toţi iubitorii de frumos să ia parte la expoziţia retrospectivă de arte vizuale Art Bunavestire XXXV, să facă un popas în lumea fascinantă a artelor, la o întâlnire de suflet cu artiştii plastici sătmăreni şi nu numai.