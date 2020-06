Negreşti-Oaş: A accidentat mortal un bărbat după ce s-a urcat beat la volanul unei maşini cu numerele expirate

În 23 iunie, în jurul orei 21.20, poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Negreşti-Oaş au fost sesizaţi despre producerea unui accident rutier pe strada Luna, din localitatea Negreşti-Oaş.

În urma primelor cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că un conducător auto, de 30 de ani, din Negreşti-Oaş, aflându-se la volanul unui autoturism, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, a accidentat mortal un bărbat, de 53 de ani, din aceeaşi localitate, care în calitate de pieton circula pe acostamentul aflat în afara părţii carosabile.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest rezultând o valoare de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat, totodată i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

De asemenea, poliţiştii au stabilit faptul că autoturismul în cauză avea aplicate numere provizorii de înmatriculare expirate din data de 18 iunie.

Persoana de la volan a fost reţinută pentru 24 de ore, în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul comiterii infracţiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul neînmatriculat şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Negreşti Oaş.

Sursă: IPJ Satu Mare