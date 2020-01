Necunoscutele din jurul guvernului Orban

Dintre toate guvernele din ultimii 30 de ani, actualul guvern are cea mai dificilă sarcină. Niciodată un guvern nu și-a propus să facă atâtea lucruri, în condițiile în care nu are o majoritate parlamentară și nu are o înțelegere cu un alt partid pentru susținere.

Guvernul PNL nu se poate baza în deciziile sale nici măcar pe USR. Nu are un protocol clar cu PMP. Cu UDMR are mai degrabă relații tensionate decât amiabile.

PMP duce o politică inteligentă, aparent făcând jocul lui Orban, în realitate urmărind creșterea capitalului electoral pe seama PNL.

PNL nu se înțelege perfect nici cu sine însuși. Ludovic Orban și Rareș Bogdan susțin alegerea primarilor în două tururi, iar primarii PNL doresc menținerea legii prin care primarii sunt aleși dintr-un singur tur.

Ludovic Orban este adeptul alegerilor anticipate, dar nu-și dă demisia pentru a declanșa procesul de dizolvare a parlamentului.

Cu toate acestea, se creează din mers două tabere politice distincte. PSD și Pro România se profielază ca partide de opoziție. Mai devreme sau mai târziu vor ajunge de unde au pornit, probabil chiar la o alianță electorală pentru locale.

Dreapta este încă divizată, dar toate datele converg spre o mare coaliție, cel puțin la alegerile locale. Primul obiectiv a fost clar exprimat de PMP: desemnarea candidaților comuni pentru funcțiile de primari în toată țara. O situație ambiguă are ALDE, dar până la urmă se va decide în ce direcție să meargă. O întoarcere spre PSD va conduce la demisii în masă, și trecerea membrilor la PNL.

Cu totul alta se va prezenta situația în cazul alegerilor anticipate. O campanie pentru parlamentare va însemna o nouă divizare a partidelor. De exemplu USR nu-și va putea forța succesul prin atacuri la adresa PNL. Partidul lui Victor Orban va ataca PSD pentru că de acolo își culege voturile. După eventualele anticipate este aproape imposibilă o colaborare pentru locale.

Anticipatele și localele sunt două lucruri diferite care vor zdruncina alianțele naturale, pe de o parte dintre PNL-USR-PMP și posibil ALDE, iar pe de altă parte dintre PSD și Pro România.

Dacă este să vorbm cinstit, anticipatele sunt profitabile numai pentru PNL. Și sondajele sunt descurajatoare. IMAS dă un scor de 45% pentru PNL, 18,5% pentru PSD, 11,5% pentru USR, iar Pro România ar obține 6,4%, urmat de UDMR cu 5%. PMP și ALDE nu ar mai intra în viitorul parlament. Este foarte evident că acesta este un sondaj anti-anticipate.

Pe de altă parte este greu de crezut că PNL a crescut la 45%. La fel cum este greu de crezut și restul procentelor pe care le-ar obține partidele în cazul anticipatelor, dar clasamentul este real. Este clar că PNL este pe prima poziție, însă cu câte procente în fața PSD este greu de spus. Încă nu se pot contabiliza succesele și eșecurile.

S-a vorbit mult și s-a făcut puțin. Încep să apară primele reacții la măsurile de austeritate. Până unde va merge PNL cu restructurarea aparatului bugetar? În ce măsură soluțiile propuse de guvern vor conduce la revigorarea economiei, la revigorarea mediului de afaceri?

Un alt lucru așteptat este îmbunătățirea relațiilor externe. Au venit mai mulți bani de la UE de când s-a instalat un guvern condus de PNL, un partid care face parte din familia politică, PPE, care conduce Comisia Europeană? Abia în aceste zile Ludovic Orban face o vizită la Bruxelles. Cu ce rezultate se va întoarce?

Abia când se vor vedea ceva rezultate se poate vorbi despre un scor de 45% pentru PNL la eventualele alegeri parlamentare anticipate. Până atunci, plutim în ceață, printre multele necunoscute din jurul unui guvern minoritar incapabil să-și asigure o majoritate parlamentară prin negocieri.