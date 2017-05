Neculai Onţanu,audiat în dosarul alegerilor din 2009

Fostul primar al Sectorului 2 al Capitalei, Neculai Onţanu, a fost audiat, joi dimineaţa, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), în dosarul alegerilor din 2009, edill declarând ca a fost citat în calitate de martor.

Fostul edil a declarat că a fost audiat în calitate de martor în dosarul alegerilor din 2009, menţionând că ce a avut de declarat a declarat în faţa procurorilor.

„Ceea ce am avut de declarat am declarat în faţa procurorului şi am dat toate elementele necesare, iar informaţii despre audiere, despre situaţia ca atare poate să vi le dea numai procurorul pentru că este o anchetă în curs, o anchetă în desfăşurare şi orice declaraţie pe care un martor ar putea să o dea ar putea să ofere informaţii altora, care ar putea să profite de ea. Declaraţiile pe care le-am făcut sunt confidenţiale şi le-am făcut în faţa procurorului. Alte detalii nu pot să vă spun. Am fost în calitate de martor citat şi am venit aşa cum trebuie să facă orice cetăţean”, a declarat Neculai Onţanu, la ieşirea de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Procurorii de la Parchetul General au solicitat documente de la Autoritatea Electorală Permanentă, Curtea Constituţională a României, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi de la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti în dosarul privind alegerile din 2009, au precizat surse judiciare pentru Mediafax.



De la fiecare instituţie au fost cerute date specifice, au precizat sursele citate. De la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti datele solicitate au legătură cu existenţa plângerilor privind fraude electorale.

În această cauză a fost audiat, ca martor, fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a precizat, joi, că infracţiunile de abuz în serviciu şi falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale, pentru care s-a început urmărirea penală in rem în dosarul privind alegerile din decembrie 2009, se prescriu în termen de 10, respectiv 8 ani.

Totodată, liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi, că şi preşedintele Klaus Iohannis ar putea fi audiat de către Comisia de anchetă parlamentară a alegerilor din 2009, dacă se va ajunge la concluzia că această audiere este una importantă. În replică, purtătorul de cuvânt al Administraţiei Prezidenţiale a declarat vineri că o comisie parlamentară nu poate să ancheteze o cauză aflată deja ”pe masa unei instanţe”, precizând că nu există ”niciun fel de invitaţie adresată domnului preşedinte de a participa la o astfel de şedinţă”.

PSD şi ALDE au cerut anchetă parlamentară pentru clarificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009, dar şi de rezultatul scrutinului prezidenţial, după dezvăluirile făcute de Dan Andronic cu privire la noaptea alegerilor şi persoane aflate în anturajul lui Traian Băsescu. Jurnalistul Dan Andronic a publicat un articol în evz.ro în care susţinea că în seara celui de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 2009 a mers la locuinţa lui Gabriel Oprea, în calitate de consultant politic, unde se aflau, printre alţii, George Maior, şef al SRI la momentul respectiv, Florian Coldea, prim-adjunct al directorului SRI, şi Laura Codruţa Kovesi, la momentul acela procuror general al României. Dan Andronic scria că Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi erau preocupaţi, în seara alegerilor, de victoria lui Traian Băsescu.