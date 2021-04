Neagu se retrage un timp de la naţionala

Cea mai bună handbalistă din România, Cristina Neagu a decis să se retragă temporar din echipa naţională.

Ea a declarat că nu va mai îmbrăca tricoul primei reprezentative până la turneul final al C.E. din Spania din 2023, dar spune că ţinta ei este participarea la JO 2024. ” Am acumulat oboseală fizică, psihică, am avut accidentări şi cred că e un moment bun să mă odihnesc, apoi să revin cu dorinţe noi”, a declarat Neagu. Decizia ei a fost influenţată, probabil, şi de unele articole critice precum şi de comentariile legate de salariul pe care îl are la CSM Bucureşti (17.500 de euro lunar).