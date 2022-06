Naţionala României, înfrântă ruşinos de Muntenegru

Naţionala de fotbal a României a suferit una dintre cele mai ruşinoase înfrângere pe teren propriu din istoria de 100 de ani. Marţi seara, pe Giuleşti, România a fost învinsă de selecţionata Muntenegrului cu scorul de 3-0 (1-0).

Că ne-au învins muntenegrenii, cărora i-au lipsit cei mai buni 5 jucători, nu ar fi cel mai mare bai. Dar la modul în care s-au prezentat aşa zişii ”fotbalişti tricolori” eşecul, de fapt şirul de eşecuri, este unul mai mult decît ruşinos. Este de-a dreptul trist! Iar viitorul se arată cât se poate de negru. Pentru că, aşa cum au scris ziarele de sport din ţară, am avut în teren o ”glumă de naţională”. Sigur, o glumă crează bună dispoziţie, mai şi râzi etc. Dar, marţi, pe stadionul Giuleşti am asistat la o glumă proastă, una care la final ne-a întristat.

Mai întâi că nu avem o echipă naţională competitivă şi nici antrenori de calibru. Apoi, viitorul cu această echipă administrativă, tehnică, jucători, este sumbru. Edi Iordănescu, antrenorul preferat lui Loţi Boloni, ne-a arătat că este doar ”Băiatu lui Tata Puiu”. Ce altceva poţi să spui despre un antrenor care, după patru meciuri oficiale şi două amicale la cârma primei reprezentativei, a înregistrat o victorie, un egal şi patru înfrângeri.

Mai mult, „tricolorii” sunt pe locul 4 în grupa de Liga Naţiunilor, cu 3 puncte, şi riscă retrogradarea în Liga C. Dar, obiectiv vorbind, nu Edi este principalul vinovat. Dar el va plăti oalele sparte.

I-aţi văzut şi dumneavostră pe acei domni scrobiţi, pe acel domn Burleanu, specialist în fotbalul de plajă, de sală, la organizat în alegeri în care iese, el şi ai lui, în unanimitate. Ei vor rămâne neatinşi. Doar i-a votat poporul.

În unanimitate, ca pe Ceauşescu. Dar, un ciuda unanimităţii, la care părtaşi au fost şi delegaţii sătmăreni, personaje importante din fotbalul autohton, cer demisiile lui Răzvan Burleanu şi Edi Iordănescu. Şi nu nu mai ai lor. Nici nu se poate altfel.

Doar că, Burleanu, reales de tot poporul (a se citi clienţii) la şefia FRF, precum ”împuşcatu” la conducerea pcr, nu va pleca decât dacă va lua un brânci serios. Dacă va fi forţat de susţinătorii lui. Susţinători care joacă, aşa cum spune analistul Cosmin Guşă, în filmul ‘Statul suntem noi’”.

La final, în loc de alte cuvinte, vom consemna mai jos numele celor care au reprezentat România în meciul de marţi seara. Cu tot cu notele date de gazetarii de la GSP.

Niţă 3 – Manea 3, Chiricheş 2, Burcă 4, Bancu 3, Răzvan Marin 3 (Olaru 4), M.Marin 4, Maxim 4 (Tănase 3), Ştefănescu 4 (O.Popescu 4), Puşcaş 4, Mihăilă 3 (Sorescu 4).

Antrenor: Edward Iordănescu 1.

PS. Într-un fel ne bucurăm că sătmăreanul nostru, Adrian Rus, nu a fost în teren la acest meci. Sigur ar fi jucat mai bine decât Chiricheş şi Burcă luaţi la un loc. Dar, oricât de bine ar fi jucat, n-ar fi putut evita dezastrul din Giuleşti.