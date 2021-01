Năsui: Mai mulţi oameni vor lucra la procesarea dosarelor de rambursare la schemele de ajutor de stat

Platforma IT în care sunt depuse dosarele pentru schemele de ajutor de stat COVID-19 a fost îmbunătăţită în aşa fel încât acestea să fie procesate mai rapid, iar numărul celor care se vor ocupa de procesarea dosarelor de rambursare a fost suplimentat, a făcut cunoscut ministrul Economiei, Claudiu Năsui.

Ministrul de resort a subliniat faptul că, împreună cu echipa din Ministerul Economiei, s-a lucrat intensiv în aceste zile pentru a debloca schemele de ajutor de stat< „Am adăugat mai mulţi oameni din minister să lucreze pe procesarea dosarelor de rambursare. Am cerut oameni la ANPC, instituţie aflată în subordinea ministerului, să vină în agenţiile regionale unde sunt procesate dosare. Am ameliorat platforma IT pentru a facilita procesarea mai rapidă a dosarelor. Am cerut Ministerului Justiţiei să ne ajute să putem implica experţi externi în evaluarea dosarelor. Este o problemă legată de funcţia publică care poate da bani publici, iar cei care nu sunt în funcţia publică nu pot face asta. Căutăm soluţii ca măcar unele profesii reglementate de stat, care sunt legate de domeniul financiar, să poată fi incluse în procesul de procesare a dosarelor.

Scopul final al acestor acţiuni este să nu mai fie lucrurile blocate în faza de procesare. Pe lângă asta mai avem şi problema finanţării. Împreună cu ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, căutăm soluţii ca să intre banii rapid la oameni (…) De asemenea, la alcătuirea bugetului pe anul 2021 vom include toate sumele promise de statul român”.