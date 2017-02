Năstase semnalează că Guvernul Cioloş a determinat dezicriminarea abuzului în serviciu

Adrian Năstase spune că începând din această seară, la protestele din România ar trebui să se scandeze „Jos Guvernul Cioloş”. Fostul premier explică faptul că guvernul tehnocrat a determinat dezicriminarea abuzului în serviciu.

„Se pare că, incepând din această seară, in pietele din România se va scanda si „Jos Guvernul Ciolos!” Explicatia e simplă. In timp ce sute de mii de oameni demonstrau pentru abrogarea OUG 13, s-a descoperit că, de fapt, Guvernul Ciolos, prin inactiune – nu a intervenit printr-o ordonantă de urgentă pentru a pune in aplicare intr-un interval de 45 de zile, decizia Curtii constitutionale – practic a determinat dezincriminarea infractiunii de abuz in serviciu. Si a celei de peste 200 000 lei dar si a celei sub 200 000 lei. Mai simplu si mai eficient.

Aceasta a fost solutia dată de o Curte de Apel din tară, hotărârea fiind definitivă.

In aceste conditii, protestele vor continua dar vor fi, se pare schimbate pancartele. Totusi, si acestea vor fi culese de criticul de artă Pavel Susară pentru a fi expuse la Muzeul Satului,” a scris Adrian Năstase pe blogul său.