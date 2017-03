Năstase îi dă sfaturi lui Dragnea

Președintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie să găsească un alt mod de comunicare cu Guvernul, pentru că acesta „nu este sub tutelă”, ci trebuie să aibă autoritate, a declarat, luni, fostul premier Adrian Năstase.



„Dar până când nu vor reînțelege cei din PSD acest lucru, nu vor putea să avanseze nici în ceea ce privește încrederea populației și nici în ceea ce privește recâștigarea pe deplin a încrederii populației, pentru că au dovedit la alegeri că au o bază foarte bună. Dar nu vor reuși nici cu guvernarea. Creând centre diverse, nu poți… Guvernul trebuie să aibă până la urmă propria comunicare, o anumită independență. Și mai este ceva: nu poți să spui ca președinte de partid: ‘Rog Guvernul’ sau: ‘Voi transmite’, ‘Voi cere Guvernului să…’. Nu se poate, Guvernul nu este sub tutelă. Trebuie să aibă autoritate și nu are în condițiile astea. De aceea eu cred că Liviu Dragnea trebuie să găsească un alt mod de comunicare. Nu public, nu pentru a scăpa de criticile unor ziare, care oricum îl vor ataca, unor lideri politici, care oricum îl vor ataca. Nu mi se pare normal să ieși în felul acesta în mod public pentru a-ți sfătui șeful de Guvern pentru că în felul ăsta îi tai practic craca de sub picioare, nu îi dai autoritatea necesară. Or, el va avea nevoie de aceste lucruri”, a declarat Năstase la Antena 3, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, „politica e un sport de echipă”, lucru valabil și pentru Victor Ponta, despre care crede că „ar trebui să vorbească mai puțin la televizor și să acționeze mai mult cu spirit de echipă”. În opinia fostului premier, „partea grea” va veni în a doua parte a anului.

„Problemele vor începe în momentul în care chestiuni legate de finanțarea proiectelor vor începe să creeze o anumită presiune pe deficitul bugetar, iar FMI a fost zilele astea la București și așteaptă la colț un deficit mai mare care să necesite un nou acord, un împrumut pentru a acoperi suma respectivă și condiționalități privind așa-zisele reforme economice”, a argumentat acesta.

Adrian Năstase spune că are un sfat pentru Liviu Dragnea.

„Țin foarte mult ca partidul și Guvernul PSD-ului și acestei coaliții să realizeze performanța pe care și-au propus-o. Așa încât, cred că el trebuie să se concentreze pe activitatea de partid și mai ales pe activitatea Parlamentului, pentru că el nu realizează încă puterea extraordinară pe care o poate avea Parlamentul ca un complement la activitatea Guvernului. N-are de ce să se ocupe atât de mult de activitatea Guvernului, să se ocupe mai mult de activitatea Parlamentului, care poate schimba bazele instituționale și la limită, așa cum cred că ar fi trebuit făcut, să asigure și o revizuire a Constituției pe care, din păcate, liderii USL-ului nu au realizat-o în 2014. Și ăsta este un lucru foarte rău”, a susținut Năstase.

La același post de televiziune, Adrian Năstase a declarat că nu crede că Liviu Dragnea sau Victor Ponta ar putea fi candidații PSD la prezidențialele care vor avea loc peste doi ani, ci mai degrabă că ar putea fi vorba de o femeie.

„Nu e clar, s-ar putea să apară un candidat cu un profil ceva mai neutru. Nu va fi Dragnea, nu va fi Ponta, cred că partidul n-a început încă să gândească la acest candidat. Ar putea să fie femeie”, a arătat el.

Fostul premier consideră de asemenea că actuala Opoziție n-ar mai merge cu Klaus Iohannis la prezidențiale, pentru că acesta „are deja probleme”.