N-au avut curent la Micula și la dispecerat sună ocupat

Duminică, 23 februarie, Institutul Naţional de Meteorologie – INM a anunțat că toată Transilvania, implicit şi judeţul nostru, s-a aflat sub cod portocaliu de vânt puternic şi furtună până luni la ora 18. Cum asemenea fenomene meteorogice nu pot trece neobservate, vântul puternic a produs o serie de avarii, ceea ce a condus la sistarea furnizării curentului electric. Primii conjudeţeni care au solicitat sprijinul ziarului nostru au fost cei din Micula.

În numele unei comunităţi mai mari a sunat la redacţie Radu Mariş, care a spus printre altele: „De dimineaţă de la ora 6 nu avem curent electric în o bună parte a comunei Micula. Am sunat la primărie, dar acolo nu s-a anunţat sistarea curentului electric pentru unele lucrări de reparaţii. Am sunat la dispeceratul din Satu Mare, dar vreme de şase ore nimeni nu răspunde. Telefonul are ton de ocupat. Ne-am fi aşteptat ca furnizorul de servicii să aibă atâta respect încât să se răspundă la telefon şi să ni se spună motivele întreruperii curentului electric, perioada de remediere a defecţiunii ş.a. Poate este prea mare pretenţia în condiţiile în care o prestaţie precum cea la care mă refer este inclusă cu siguranţă în abonament. Cu siguranţă dacă un consumator uită sau nu plătește două facturi consecutive furnizorul ştie ce are de făcut – debranşare, încasare taxă de rebranşare şi rebranşare efectivă. Obligaţiile sunt, aşa cum se dovedeşte, doar pentru consumator, nu şi pentru furnizorul de servicii”.