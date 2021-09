Municipul Satu Mare va avea încă 3 Cetăţeni de Onoare

Consiliul Local al municipiului Satu Mare a votat în cadrul şedinţei ordinare de joi, 30 septembrie, cele trei proiecte privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare” doamnei Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, Simona-Mirela Miculescu, domnului rector al Universităţii Babeş-Bolyai, prof.univ.dr. Daniel-Ovidiu David şi domnului Osváth Richárd, scrimer paralimpic, multiplu campion naţional şi internaţional.

Cele trei personalităţi sătmărene au contribuit prin activitatea lor profesională şi realizările deosebite la dezvoltarea culturală şi la prestigiul municipiului Satu Mare, fiind recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional.

,,Titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare este cea mai înaltă distrincţie civică, o recunoaştere a meritelor şi realizărilor profesionale care au avut un impact deosebit privind dezvoltarea comunităţii şi promovarea municipiului Satu Mare, în ţară şi peste graniţe. Prin acest gest onorific le mulţumim acestor personalităţi pentru munca şi dragostea pe care o au faţă de oraşul Satu Mare şi locurile natale şi le acordăm respectul cuvenit”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, Simona-Mirela Miculescu, delegat permanent al României la UNESCO este prima femeie din România care a obţinut rangul de amabasador, cu o carieră diplomatică şi universitară deosebită, de peste 30 de ani.

Prof.univ.dr. Daniel-Ovidiu David, rector al Universităţii Babeş-Bolyai şi fondator al Departamentului Psihologie Clinică şi Psihoterapie, prof. asociat la Universitatea americană Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York, este unul dintre cei mai cunoscuţi psihologi în comunitatea ştiinţifică, fiind premiat de nenumărate ori pe plan naţional şi internaţional pentru activitatea de cercetare şi practică în psihoterapie şi sănătate mintală.

Sportivul paralimpic, Osváth Richárd, este multiplu campion naţional la spadă, fiind printre cei mai buni sportivi din lume la floretă şi sabie, la categoria sportivilor paralimpici. Richárd Osváth a câştigat 4 medalii olimpice, la Jocurile Paralympice de la Londra, Rio şi Tokyo, iar în 2020 ocupă primul loc al podiumul la Cupa Mondială de la Eger, la categoria floretă.

Primăria Municipiului Satu Mare va organiza în perioada următoare ceremonii festive unde cele trei personalităţi vor fi invitate fiecare în parte pentru a li se înmâna Hotărârea de Consiliu Local, precum şi diploma de Cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare.