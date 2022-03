Municipiul Satu Mare, capitala judoului în weekend

În sala Ecaterina Both se va desfăşura Campionatul Naţional U16

Sala de sport Ecaterina Both din municipiul Satu Mare se pregăteşte să găzduiască sâmbătă şi duminică Campionatul Naţional de judo dedicat sportivilor U16, doar individual. De altfel, organizarea acestei competiţii a fost şi subiectul principal al emisiunii Panoramic Sportiv de la începutul acestei săptămâni.

Satu Mare găzduieşte un nou campionat naţional după o pauză de aproape trei ani, cauzată, probabil, şi de pandemie. Pe seama acestui eveniment s-a organizat ieri la Hotelul Aurora din Satu Mare o conferinţă de presă. Au fost prezenţi Marian Halas, antrenorul sportivilor de la CSM Satu Mare, respectiv sportivii Adina Micaş şi Dragoş Polgar.

“În ambele zile meciurile vor începe de la ora 9. Sâmbătă vor fi categoriile mai mici, iar duminică categoriile mai grele. Mulţumesc în primul rând Clubului Sportiv Municipal şi Primăriei Satu Mare pentru sprijinul acordat, ei fiind şi organizatori alături de Federaţia Română de Judo. Până în momentul de faţă sunt înscrişi puţin peste 300 de sportivi de la 70 de cluburi din România. Va fi un eveniment foarte important. Sportivii cei mai valoroşi de la acest campionat intră în vizorul selecţionerului U18, acolo fiind şi centrul olimpic, astfel că este o selecţie importantă. Vor fi meciuri spectaculoase, copiii îşi doresc toţi să câştige, să-şi demonstreze valoarea. Pentru municipiul şi judeţul Satu Mare este un moment de bucurie, prin acest eveniment ieşim puţin în faţă, Satu Mare este prezent pe harta judoului românesc. Avem doar de câştigat şi faptul că găzduim acest campionat demonstrează că lucrurile se mişcă mai ales în ceea ce priveşte acest sport. Federaţia nu oferă chiar oricui organizarea unui astfel de eveniment. Înseamnă că ne facem treaba şi sperăm ca şi pe viitor să avem parte de astfel de oportunităţi de organiza evenimente importante“, a declarat Marian Halas.

Declaraţii

Adina Micaş este componentă a centrului naţional de la Deva, unde intră într-un program special de pregătire. Din acest motiv are un program mai intens de pregătire. Sportiva de la CSM Satu Mare ţinteşte cea mai înaltă treaptă a podiumului la campionatul din weekend. “Am aşteptări foarte mari pentru că am lucrat anul acesta, am muncit din greu şi vreau să fiu pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Voi lupta la +70 kg, iar printre cele mai importante rezultate pe care le-am obţinut până acum este titlul de vicecampioană naţională la campionatul U18. Am mai multe medalii în spate, iar în acest sport vreau să ajung cât mai departe la europene, mondiale, chiar la olimpiadă. Mă pregătesc în fiecare zi, am chiar şi două antrenamente, plus că mă antrenez şi individual”, spune Adina Micaş.

“Voi lupta la categoria de 60 de kilograme, fac antrenamente în fiecare zi. Ne antrenăm din greu, tragem pentru rezultatele noastre şi sperăm ca acestea să ne răsplătească munca. Acest campionat va fi un pic mai greu pentru mine pentru că ştiu cel puţin doi adversari puternici pe care-i am la categorie şi pe care-i urmăresc. Dar asta nu mă afectează, nimic nu mă poate opri din drumul meu spre o medalie. Sper că îi voi bate. Am mai multe rezultate importante obţinute, unul ar fi un titlu naţional la U14, iar altul locul 3 la Balcaniadă”, a declarat Dragoş Polgar.

CSM Satu Mare îi va avea pe sportivii: Giulia Paşca (40 kg), Carina Paşca (44 kg), Adina Micaş (+70kg), Rareş Paşca (55 kg), Dragoş Polgar (60 kg). Cu toţii au şanse reale chiar la medalia de aur.

De la CSM-Unio Satu Mare, antrenori Mihaly Terely şi Ramona Igna, vor participa: Patrik Gabriş 73 kg Alex Urâte 81 kg.

De la Judo Master Satu Mare, antrenor Attila Pelcz, vor participa: Szatmári Denis (46 kg), Földvari Saul (60 kg), Alex Hotea (66 kg).

Pe lângă cei 25 de arbitri, din partea Federaţiei Române de Judo vor fi prezenţi prim-vicepreşedintele Florin Bercean, secretarul Savu Gheorghe, preşedintele Colegiului Arbitrilor Marius Jeberean. Campionatul Naţional U16 este organizat de Federaţia Română de Judo şi CSM Satu Mare.