Multiplele beneficii ale curei cu struguri

Fructul biblic este pe langă un puternic detoxifiant al organism şi un extraordinar aliment care ajută la prevenirea mai multor boli.

Obezitate, cura cu struguri reduce greutatea corporala cu 2-3 kg pe saptamana, . Aceasta cura de slabire este, daca nu cea mai eficienta, cu siguranta una dintre cele mai bune, deoarece slabitul se face practic fara suferinta fizica sau psihica.

Sechele post-hepatitice – se face o cura cu struguri (oricare din cele prezentate) vreme de minimum 10 zile. Cura trebuie facuta in fiecare an, dupa ea evitandu-se consumul alimentelor grase, grele, prajite etc.

Tumori canceroase cu localizare pulmonara – un consum ridicat de struguri reduce incidenta tumorilor pulmonare cu peste 50%, favorizeaza stagnarea si chiar remisia celor existente.

Melanom malign – quercitina si elagenina, doua substante continute din belsug in coaja strugurilor, au un efect puternic antitumoral.

Prevenirea metastazelor – persoanele cu risc de metastaze ar trebui sa consume zilnic in timpul sezonului macar jumatate de kilogramde struguri.

Boli cardiace si vasculare cronice – cu bogatia lor de zaharuri usor asimilabile si de substante cu efect protector vascular si cardiac, strugurii sunt un aliment ideal pentru cei care sufera de aritmie, ischemie cardiaca, arterioscleroza, forme usoare de hipertensiune.

Valori ridicate ale colesterolului – atat coaja, cat si samburele strugurilor au efecte de reglare a valorilor colesterolului in sange.

Disfunctii ovariene – o anumita substanta continuta de struguri (resveratrolul) are in organismul uman efecte asemanatoare hormonilor feminini secretati de ovare. Curele cu struguri au efecte puternice in tratarea absentei patologice a ciclului menstrual, a ciclului menstrual neregulat.

Reumatism, guta – o cura de 1-2 saptamani, timp in care se beau zilnic 1,5 litri de must proaspat, nefermentat, are puternice efecte depurative si antiinflamatoare.

Constipatie, colita de putrefactie – cura de struguri are efecte rapide de vindecare a acestor afectiuni. nImportant este sa se excluda complet consumul de carne si sa se mentina o alimentatie cu multe legume si fructe crude.

Colita de fermentatie – se beau 2-3 cani pe zi din ceaiul de ciorchine de strugure si parti aeriene de sunatoare prezentat mai sus.

afectiuni

Alte afectiuni; anemie, indigestie, inflamatii ale vezicii biliare, surmenaj, intoxicatii diverse.

Cura cu struguri

Timp de doua zile pe saptamana nu se consuma nimic altceva decat struguri, 1,5-3 kg pe zi. Ziua de cura incepe si se termina intotdeauna la aceeasi ora. Este bine ca zilele de cura sa nu fie la o distanta prea mare una de cealalta, repausul de o zi intre ele fiind suficient (cele mai convenabile zile s-au dovedit a fi cele de vineri si duminica – cand programul este mai lejer). Timp de o luna, este recomandat sa aveti in fiecare saptamana doua astfel de zile de struguri. Veti vedea ca in aceasta perioada organismul va cere instinctiv alimente mai usoare si mai bogate in vitamine si minerale (fructe, legume, lactate proaspete), ceea ce va va ajuta sa slabiti armonios.

In cazul in care apar probleme, cum ar fi usoara diaree sau crampele, puteti consuma in ziua de cura mici cantitati de ceai de chimen ori menta, neindulcite, la iesirea din cura introducand painea prajita, orezul, aperitivele uscate.