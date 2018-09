Multe meciuri de fotbal în judeţ, în Liga 4 şi Liga 5

Păuleşti – Beltiug şi Moftinu Mare – Olimpia MCMXXI, două dintre atracţiile weekend-ului

Sfârşitul de săptămână ne rezervă zeci de meciuri în Liga 4 şi Liga 5. Dacă juniorii încep de la ora 15:00, seniorii primesc fluierul de start la ora 17:00. Sunt şi excepţii menţionate în rândurile următoare.

Unirea Păuleşti – Ştiinţa Beltiug (Liga 4, Seria B) şi Gloria Moftinu Mare – Olimpia MCMXXI (Liga 5, Seria A) sunt două dintre meciurile atractive ale acestui sfârşit de săptămână. În primul se întâlnesc două echipe puternice, cu obiective fruntaşe, iar în Liga 5 se duce mai departe spiritul olimpist cu prima deplasare oficială. Voluntarii de la Olimpia MCMXXI transmit că vor parcurge peste 630 de kilometri în acest sezon, în drumul lor spre promovarea în Liga 4.

În fine, vă lăsăm cu programul şi oficialii delegaţi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare.

Liga 4 (etapa 3)

Seria A (Zona Tur-Talna)

Sâmbătă, 15 septembrie

• Lazuri – Negreşti (L. Pop, B. Marian, B. Rad, C. Ziman)

Duminică, 16 septembrie

• Agriş – Botiz (12:00, 14:00, L. Pop, C. Miron, A. Reday, L. Năstruţ)

• Livada – Micula (Ş. Peneghi, T. Kopriva, R. Botoş, I. Vigu)

• Odoreu – Oraşu Nou (teren Oraşu nou, MM, Raţ jr., A. Szabo, I. Kalmar)

• Dumbrava – Apa (B. Dragoş, Z. Szakacs, G. Chiorean, Z. Pataki)

• Medieşu Aurit – Halmeu (MM, D. Bonţidean, A. Estan, V. Andreica)

Seria B (Zona Someş)

Sâmbătă, 15 septembrie

• CSM SM – Decebal (juniorii joacă vineri de la ora 17:00, iar seniorii sâmbătă de la ora 11:00, O. Mazilu, Ş. Bathory, E. Pop, E. Halici)

• Oar – Ardud (C. Chiorean, S. Petruţ, D. Bonţidean, A. Gherasim)

• Păuleşti – Beltiug (S. Kovacs, Z. Kopriva, N. Sălăgean, C. Matei)

Duminică, 16 septembrie

• Dorolţ – Craidorolţ (12:30 seniorii, 14:30 juniorii, E. Simon, I. Bauer, A. Bauer, I. Turtureanu)

• Doba – Moftinu Mic (S. Bărbuş, J. Damian, L. Lukacs, V. Stoica)

• Vetiş – Babţa (amânat)

Seria C (Zona Crasna)

Duminică, 16 septembrie

• Cămin – Ghenci (C. Merkly, P. Batori, P. Pop, A. Mandi)

• Ciumeşti – Carei (brigadă din Bihor, I. Petz)

• Sanislău – Tiream (C. Chiriloaia, C. Zsigrai, V. Ardelean, G. Rus)

• Foieni – F. Căpleni (S. Neichi, Cr. Pop, M. Nagy, I. Iuhas)

• Lucăceni – Berveni (E. Pop, I. Bauer, A. Bauer, T. Kegyes)

• Andrid – Pişcolt (S. Kovacs, Z. Kopriva, N. Sălăgean, Z. Torok)

• AS Căpleni stă

Liga 5 (etapa 2)

Seria A

Duminică, 16 septembrie

• Dindeşti – Domăneşti (15:00, B. Rad, C. Toth, F. Roşu, N. Şuta)

• Moftinu Mare – Olimpia MCMXXI (S. Bathory, O. Şerban, V. Chiricheş, M. Dorca)

• Marna – Bogdand (T. Juhasz, V. Borza, M. Dănuţ, P. Lizak)

• Supur – Santău (teren Santău, A. Kovacs, A. Bor, B. Sas, A. Kegyes)

• Urziceni – Căuaş (17:30, B. Rad, C. Toth, F. Roşu, N. Morar)

Seria B

Duminică, 16 septembrie

• Viile SM – CSM SM II (E. Simon, M. Ghencean, D. Gherman, O. Schwarcz)

• Turulung – Turţ (L. Pop, C. Miron, A. Reday, R. Chioreanu)

• Homoroade – Bercu (C. Matei, P. Căliman, M. Ienei, V. Racolţa)

• Ardud II – Dorolţ II (amânat)

• Porumbeşti – Crucişor (amânat)

Miercuri, 19 septembrie

• Domăneşti – Moftinu Mare (restanţă, A. Peter, Ş. Bathory, D. Bonţidean, Ş. Cseh)