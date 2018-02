Multe întrebări, puține răspunsuri

Rareori se întâmplă în istorie ca în urma unui eveniment să nu apară niciun răspuns și numai întrebări. S-ar putea lansa o întrebare de sorginte leninistă: ce-i de făcut? Totuși, cea mai insistentă întrebare rămâne: „ce se va întâmpla?”

Problematică nu este declanșarea în sine a procedurii de revocare din funcție a procurorului șef al DNA. În urmă cu un an a fost declanșată o acțiune în urma căreia procurorul general al României a fost obligat să-și dea demisia.

Prin urmare nu funcția este problema, ci persoana. Tiberiu Nițu era un procuror oarecare. Laura Codruța Kovesi este mai mult decât un procuror. A devenit simbol. Este o vedetă de talie internațională. Este mai cunoscută decât orice altă persoană publică. Are o notorietate mai mare decât președintele Iohannis. Are o credibilitate ce o depășește pe a liderilor politici. În sfârșit, are în urmă o seamă de declarații care se pot îmbina astfel încât să dea naștere unui program. Acesta este și motivul pentru care, deși prin funcție și ocupație nu are voie să se înscrie într-un partid politic, numele ei a fost vehiculat pentru o eventuală candidatură la președinție. Asta înseamnă că, fără voie sau cu voie, activitatea ei este echivalată cu una politică.

Odată cu declanșarea procedurii de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi vorbim despre o criză politică. În schimb, așa cum declara liderul UDMR „nu se va întâmpla nimic”. Kelemen Hunor se referea la funcție, la revocarea procurorului șef al DNA.

Ajungându-se la o personalizare fără precedent a unui șef din sistemul de justiție, bătălia politică se va da pe persoane. Se va lua în discuție persoană cu persoană, de la Klaus Iohannis la Liviu Dragnea, de la Călin Popescu Tăriceanu la Ludovic Orban, de la procurorul Negulescu, zis Portocală, la profesorul de istorie călcat de mascați din greșeală în propria casă.

Nu trebuie ignorat rolul ministrului Toader. Făcut cu dichis, raportul despre DNA este legat strict de încălcarea Constituției de către Laura Kovesi. Așadar, dacă președintele Iohannis va refuza revocarea el riscă să fie acuzat că ignoră încălcarea Constituției, rolul președintelui fiind de veghere asupra respectării Legii Fundamentale. Ministrul Toader a invocat decizii ale Curții Constituționale privitoare la aceeași Laura Kovesi. De asemenea, a scos în evidență relația procurorului șef al DNA față de Parlament și Guvern, mizând și aici pe încălcarea unor prevederi constituționale de către Laura Codruța Kovesi.

Un punct fierbinte al problemei îl constituie poporul, poporul împărțit în două tabere. Susținătorii L.C. Kovesi sunt în totalitate susținătorii DNA? Declarativ, nimeni nu este împotriva DNA. Dragnea, Tăriceanu, PSD, toată lumea se declară susținătorii instituției de combatere a corupției. Cât de credibili sunt rămâne de discutat.

Dar dacă ne gândim mai bine Laura Codruța Kovesi a făcut câteva greșeli minore. Nu a luat măsuri împotriva găștii vesele de procurori de la DNA Ploiești. Nu s-a prezentat în fața comisiei parlamentare. A făcut declarații publice în condițiile în care niciunui procuror nu i se permite să vorbească asemeni unui om politic.

Presupunând că președintele Iohannis va fi de acord cu revocarea din funcție, se va transforma LCK într-un militant civic netezindu-și drumul spre candidatura la președinție? Dacă nu o revocă, mandatul acesteia terminându-se peste un an, liberă de constrângerile funcției va intra în viața publică, fie înscriindu-se într-un partid, fie acționând într-o asociație civică? Este dincolo de orice dubiu că are carismă, dar dorința de putere specifică unui politician?