Mulcuţan mulţumeşte oamenilor care sprijină activitatea AS Olimpia Căuaş

Într-o postare pe o reţea de socializare, Florin Mulcuţan îşi aminteşte cum a apărut secţia de box de la AS Olimpia Căuaş care iată că după trei ani de existenţă dă primul sportiv din judeţul Satu Mare calificat la un Campionat European de cadeţi. Florin ţine să le mulţumească oamenilor care au sprijinit activitatea boxului sătmărean, a clubului AS Olimpia Căuaş. Dar iată mesajul postat:

„În urma cu 3 ani… datorita unei „nebunii” personale, am pus bazele unei secţii de box in cadrul AS Olimpia Căuaş! Pe parcurs am avut deja multe satisfacţii pe plan pugilistic şi ma mândresc cu asta!!! În acest an, am ajuns la apogeu încununând această muncă („nebunie”) cu un titlu de campion naţional la cadeţi obţinut de Patrik Bocsi, un băiat cuminte şi totodată extrem de talentat despre care sunt sigur ca veţi mai auzi multe lucruri bune! Toate acestea s-au întâmplat sub directa îndrumare a celui care este antrenorul, mentorul dar şi ce-l mai bun prieten al acestor sportivi… STAN MIHAI – Omul care „tace şi face”!!! Astfel, pornind din micuţa noastră comuna Căuaş (unde merg cu mare drag şi mă simt cel mai bine), am reuşit ceva ce nu am visat vreodată… calificare istorică ptr judeţul nostru la un Campionat European de box!!!! Toate acestea erau imposibil de realizat fără oameni care sau implicat direct şi pe care i-am „înnebunit” oarecum transmiţându-le „boala” mea şi aş vrea să vă enumăr o parte din ei deoarece sunt şi câţiva care vor să rămână în anonimat dar care există şi îi purtam în gând mereu: primarul nostru Roka Marius, Cosma Florin, Ionica Vonica, Gheorghe Caraba, Remus Vida, viceprimarul Barna Nagy, consilierii locali a-i comunei Căuaş, Virgil Dragoş, Mihai Adrian Stef, David Ovidiu, Camil Burian, Bente Viorel, Ionut Onet, Adrian Sabău, Alina Sabău, Sabau Vasile, Florin Marinica, Calin Codreanu, Gábor Kereskényi, Butka Gergo, Bertici Stefan, Coica Dorel, Cosmin Ratiu, Ghere Ioan, Sandor Iosif, Gavris Ioan, Marius Balaji, Eugenia Balaji, Stefan Serban, Plosca Viorel, Morovan Vasile, Nagy Arpad, Valentina-Lavinia Silaghi, Radu Ples, Radu Tirnavean, Waldemar Sorin Cucereanu, Ioan Marius Tusinean, Claudiu Filip, Coneru Alexandru, Gruiţă Ienaşoiu, Ionuţ Blăjean, Daniel Chiorean, Pesek Attila, Muresan Florin Cristian, Ioan-Florin Dura şi nu în ultimul rând 3 oameni care m-au încurajat mult in ceea ce am realizat iar fără ei ar fi fost poate, imposibil acest lucru: Marcel Boboc & Doroftei Leonard & Adrian Diaconu!!! Ar mai fi mulţi alţii care într-un fel sau altul sau implicat şi au demonstrat că le pasă de sport – nobila artă!!! Ptr toate acestea, vă mulţumesc din suflet tuturor şi vă spun doar atât: RESPECT!!! În încheiere… aşteptăm un rezultat bun de la europenele care vor avea loc la Vâlcea în perioada 17-26.07.2017 chiar dacă, azi putem spune ca ne-am autodepăşit ajungând acolo!!! Am încredere maxima în antrenorii lotului Marius Baluţă, Titi Tudor & Baeatu Robert alături de care va fi şi artizanul de drept al acestei calificări istorice – MIHAI STAN!!! MULT SUCCES LOTULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI IN CAMPANIA CARE URMEAZĂ!!!”