Mugur Isărescu avertizează asupra faptului că stagflaţia reprezintă cel mai mare pericol

Stagflaţia este cel mai mare pericol la adresa economiei globale şi locale, a avertizat recent guvernatorul BNR Mugur Isărescu, precizând că noile date economice indică un avânt şi mai accelerat al inflaţiei din România, pe o perioadă şi mai lungă de timp decât sugerau prognozele anterioare.

Guvernatorul a precizat că în acest context complicat, marcat de criza din energie – un factor inflaţionist, dar şi recesionist –, dozajul politicii monetare este foarte important, deoarece un pas prea mare ar putea duce la recesiune, de nedorit având în vedere fragilitatea economiei locale. În opinia sa, fondurile europene din cadrul PNRR ar putea reprezenta o soluţie pentru această situaţie dificilă.

Se aşteaptă dinamici mai mari la preţurile combustibililor, gazelor, energiei electrice şi alimentelor procesate

”Stagflaţia (cel mai mare risc la adresa economiei globale, n.r.). Eu am trăit anii ’70. Eram tânăr cercetător. A fost foarte greu. A durat zece ani atunci. În sfârşit, a fost şi altă situaţie, şocul a fost după mine, mai mare, decât cel actual. Atunci ţiţeiul a sărit de la mai puţin de un dolar barilul spre zece. Din punct de vedere economic şi al teoriilor monetare şi fiscale nu poţi să ieşi uşor dintr-un şoc care în acelaşi timp este şi inflaţionist, dar este şi recesionist”, a declarat Isărescu în cadrul conferinţei de presă în care a explicat deciziile de politică monetară adoptate de BNR.

Noile estimări ale BNR indică o înrăutăţire a perspectivelor privind inflaţia, faţă de estimările prezentate în mai: „Ne situăm deja pe o traiectorie mai înaltă a inflaţiei. Şi prelungită, şi ceva mai înaltă faţă de cea de la raportul privind inflaţia. Astfel, potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflaţiei va continua să crească până la mijlocul trimestrului III, sub impactul şocurilor pe partea ofertei, dar într-un ritm vizibil încetinit, urcând astfel moderat peste valorile prognozate în luna mai pe orizontul scurt de timp.

Determinante pentru înrăutăţirea perspectivei apropiate a inflaţiei sunt dinamicile mai mari anticipate a fi consemnate în lunile următoare de preţurile combustibililor, gazelor naturale şi energiei electrice – chiar şi în contextul aplicării schemelor de sprijin şi al manifestării unor efecte de bază –, precum şi de preţurile alimentelor procesate, în principal sub influenţa ascensiunii mai puternice a cotaţiilor ţiţeiului, produselor energetice şi ale mărfurilor agroalimentare, pe fondul războiului din Ucraina şi al sancţiunilor. Efecte inflaţioniste suplimentare sunt aşteptate şi de pe segmentul preţurilor administrate, inclusiv ca urmare a scumpirii biletelor CFR, precum şi de pe cel al produselor din tutun, pe fondul majorării accizei”.

Politica monetară trebuie astfel calibrată pentru a evita recesiunea

„Este foarte important dozajul, să calibrezi politica monetară de aşa natură încât să eviţi o recesiune. Probabil că va fi greu de evitat, nu numai la noi, în lume, dar la noi ar apărea două dificultăţi în plus. Prima, partea fiscal-bugetară, avem deja un deficit fiscal mare, n-ai cum să mai faci corecţia bugetară pe recesiune. Veniturile scad foarte mult în perioade de recesiune. Nu poţi nici să majorezi impozitele că accentuezi recesiunea. Sunt momente dramatice în ceea ce priveşte mixul de politici într-o asemenea situaţie”, a spus Mugur Isărescu.

Un alt factor important este modul în care afectează aceste decizii companiile: „La nivel micro, o firmă, din cauza scăderii activităţii economice trebuie să facă faţă unei cereri mai scăzute, costuri mai ridicate, de la energie şi mai vine şi politica monetară care adaugă costuri. Şi aici e necesar să facem un dozaj fin”.

În privinţa soluţiilor ce se pot adopta, Is[rescu a precizat că banii din fondul NextGeneration sunt anticiclici, respectiv stimulează economia, dar fără să genereze inflaţie. Foarte important este PNRR. Aceste cheltuieli nu sunt inflaţioniste şi sunt investiţii care îţi creează locuri de muncă, activitate economică. Este vital ca aceste resurse sa fie valorificate la maximum.