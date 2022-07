Montajul aparatelor de condiţionat s-a scumpit pe caniculă

Sătmărenii aleargă în goană după aparate de aer condiţionat, pentru a face faţă mai uşor temperaturilor ridicate. Vestea şocantă şi deloc plăcută este faptul că, în numai ultimele două zile, montajul pentru acest tip de aparat electrocasnic s-a scumpit de la 600 de lei la 800 – 850 de lei.

Firmele specializate pe aceste tipuri de servicii profită de zilele caniculare şi scumpesc tarifele după bunul plac.

“Acum… dacă numai în cameră doriţi, face faţă unul de 12.000. Aparatul Beko este la 1900 de lei, Green este la 2050 de lei, York-ul costă 1850 de lei şi 2000 de lei este Yamato.

Diferenţa între ele nu prea există, dar cele mai bune sunt Green şi Beko. Dar acestea fac faţă la 35 de metri pătraţi. Dacă cineva doreşte pentru suprafaţă de 50 de metri pătraţi până la 60 -65 de metri pătraţi, atunci trebuie să ia unul de peste 18.000 btu, dar sunt mult mai scumpe. Este vorba despre sume peste 3000 de lei, sau peste 3.500 de lei”, a precizat un vânzător al unui magazin cu electrocasnice din centrul nou al municipiului Satu Mare.

Sătmărenii sunt dispuşi să achite oricât numai pentru a trece mai uşor peste zilele caniculare

Preţurile pentru aparatul în sine sunt acceptabile, dacă este vorba despre o încăpere de până la 35 de metri pătraţi, sau chiar un apartament unde nu sunt răcorite baia şi bucătăria, spre exemplu.

În ceea ce priveşte montajul, aici este surpriza cea mai mare pentru sătmăreni. În judeţul nostru, în numai câteva zile, cei care doresc să treacă mai uşor peste vremea caniculară sunt obligaţi să achite nu mai puţin de 800 sau chiar 850 de lei pentru asamblarea şi fixarea pe perete a unui astfel de produs electronic.

Firmele care oferă asemenea servicii au umflat preţurile cu peste 200 de lei în numai câteva zile, doar pentru că sătmărenii sunt dispuşi să plătească oricât pentru a suporta mai uşor temperaturile ridicate.

“Două-trei sute de lei a fost cândva montajul… Dacă vă dau ei suportul şi nu are nici kit, atunci vă costă montajul 800 de lei. Deci cel mai ieftin aer condiţionat este undeva la 3000 de lei, cu montaj cu tot.

Cel de 12.000 btu este cel mai ieftin. Unul de 18.000 btu costă de la 3500 de lei în sus.

Nu am de ce să vă spun că montajul costă mai puţin, pentru că un prieten de-al meu şi-a pus recent are condiţionat, cu 600 de lei manopera şi acum deja cer 800 de lei. Profită că sunt căldurile astea”, a precizat acelaşi vânzător.