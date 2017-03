Monografia Protopopiatului Satu Mare

De curând a apărut, la Editura Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, „Monografia-Album a Protopopiatului Satu Mare”, sub îndrumarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin. Ea face parte din colecţia de Monografii-Album ale Eparhiei, dedicate fiecărei protoierii, prin care se realizează o radiografie a fiecărei parohii, de la primele date cunoscute despre aceasta, până la zi.Monografia Protopopiatului Satu Mare este voluminoasă, are peste 330 de pagini, format A4, şi cuprinde istoricul celor peste 60 de parohii şi cele 19 filii care intră în componenţa Protoieriei. Volumul începe cu o notă despre istoricul protopopiatului, semnată de pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare. Monografia album a apărut în condiţii grafice deosebite, istoricul lăcaşurilor de rugăciune fiind însoţit de imagini color. Important este că, pentru prima dată, parohiile şi bisericile parohiale beneficiază de o prezentare a istoricului de la înfiinţare până la zi, cu numele preoţilor slujitori, patrimoniul pe care îl au, număr de credincioşi, cimitire, activităţi culturale şi social-filantropice etc.

Încă pe când era în viaţă Înaltpreasfinţitul Justinian Chira a binecuvântat această lucrare.

„Întocmirea monografiilor parohiilor din Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului însoţite de grăitoarele imagini, reprezintă o ofrandă , un dar pe care îl aducem lui Dumnezeu, acum la împlinirea celor douăzeci şi cinci de ani de la reactivarea sfintei noastre eparhii. (…) Prin această lucrare, structurată pe protopopiate, aducem acum slavă lui Dumnezeu, Cel care ne-a ajutat să pregătim şi să prezentăm în faţa Lui şi a istoriei aceste preţios şi frumos dar, în care se vede imaginea sfintelor biserici care s-au ridicat cu mare osteneală şi cu mari jertfe de către preoţii slujitori şi credincioşii păstoriţi” se arată în cuvântul de Binecuvântare al arhiepiscopului Justinian Chira, de la începutul monografiei.

Cartea are o importanţă de netăgăduit pentru istoricul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, fiind, alături de celelalte monografii-album, un important instrument de lucru pentru istoricii bisericeşti, pentru studenţi şi elevii seminarişti. Pe coperta I este redată Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Satu Mare, iar pe coperta IV este prevăzută stema episcopiei. .