Momentul lui Tăriceanu

Până la urmă ALDE repetă experienţa alianţei PNL cu PSD. Principalul partid de guvernare îşi alege partea leului, aliaţilor fiindu-le rezervate firimiturile. Când au ocazia apucă şi ele ce pot. Regula generală este să pună condiţii în faţa unui vot decisiv.

Cum a fost recent legea bugetului. Câteva partide s-au specializat în susţinerea unor majorităţi la listă. UDMR a devenit un exemplu clasic.

La un moment dat Dinu Patriciu prezenta o strategie pentru PNL.

Avea ideea de a rămâne un partid-balama care să se lipească de partidul care va câştiga alegerile. Se punea pe atunci problema a două partide mari, unul de stânga, PDSR, şi altul de dreapta, PNŢCD. Cum ţărăniştii s-au canibalizat, a apărut o altă formaţiune de dreapta. Părea să fie PNL, dar PD a părăsit familia socialiştilor pentru populari.

Până la urmă teza lui Dinu Patriciu avea să o pună în practică un alt partid liberal. După ce PNL s-a simţit păcălit de PSD, Tăriceanu s-a pus în fruntea unei fracţiuni şi a înfiinţat ALDE. Un partid care, în esenţă, se poate lipi de cine doreşte, în funcţie de conjunctura politică.

Să nu-şi închipuie PSD că are în ALDE un aliat pe viaţă. Tăriceanu a primit deja oferte din partea partidelor de dreapta. Este, aşadar, un moment bun pentru renegocierea contractului cu PSD.

Călin Popescu Tăriceanu are ceva mai multă experienţă decât Crin Antonescu, dar şi o ambiţie mai mare, Are în faţă şi precedentul Crin Antonescu.

Fostul preşedinte PNL nu avea idee că o grupare ar putea părăsi partidul pentru a salva PSD. Dacă ALDE iese de la guvernare nu pare să poată fi înlocuit cu altcineva. Prin urmare ALDE poate negocia de pe o poziţie de forţă.

Ce ar putea cere Tăriceanu? ~n primul rând poate emite pretenţia de a fi candidatul PSD-ALDE la preşedinţie. Dacă i se oferă această şansă nu mai poate emite alte pretenţii. Cum PSD ezită, apar o serie de condiţii. Sunt pe listă modificările unor ordonanţe de urgenţă la care ţine foarte mult PSD.

Taxa pe lăcomie şi alegerea primarilor din două tururi de scrutin sunt două condiţii pe care PSD nu le poate onora pur şi simplu la o simplă cerere. Probabil PSD ştie că ALDE nu face decât un joc, însă nici nu poate risca să spună un “nu” hotărât. Va încerca să tragă de timp, aşa cum a făcut şi cu Antonescu.

Până la urmă PSD este un partid conservator care are idei fixe. „Taxa pe lăcomie” se mai poate negocia, dar alegerea primarilor din două tururi de scrutin nu poate fi acceptată de PSD. Are cei mai mulţi primari aleşi tocmai pentru că alegerile se fac dintr-un singur tur.

Dacă alegerea se va face din două tururi au de pierdut toţi primarii actuali. De pierdut au primarii PNL din marile oraşe. Şi UDMR este avantajat de alegerea dintr-un singur tur.

Este de datoria liderului ALDE să ceară de la PSD mai mult decât i se poate da. Tăriceanu este obligat să demonstreze acum că a rămas liberal. Este o chestiune de strategie electorală pentru alegerile europarlamentare, însă valabilă şi pentru prezidenţialele de la toamnă, şi pentru alegerile locale şi parlamentare din 2020.

Confruntarea pe dreapta este acerbă. PNL, USR, PLUS, PMP, ALDE se bat pentru acelaşi bazin electoral. ALDE dacă merge cu PSD fără să pună condiţii poate cădea sub pragul electoral, având cine să-i ia locul. Acum este momentul lui Tăriceanu, dar nu va dura foarte mult. Dacă nu se grăbeşte va avea soarta lui Crin Antonescu.