Mogoş Doru Valentin este primul pugilist profesionist de la Olimpia Căuaş

De săptămâna trecută, judeţul Satu Mare are un pugilist care va boxa la profesionişti. Vestea vine de la vicepreşedintele Ligii Profesioniste de Box, Florin Mulcuţan, care a postat un mesaj în care a făcut marele anunţ.

“Sunt bucuros să vă aduc la cunoştinţă că, familia boxului profesionist s-a mărit prin licenţierea de către Liga Profesionistă de Box din România, reprezentată de domnul vicepreşedinte Plosca Viorel, a unui tânăr de perspectivă, Mogoş Doru Valentin, sportiv care se pregăteşte în Anglia şi care este legitimat la clubul Olimpia Căuaş, judeţul Satu Mare. Pe această cale, îi dorim mult succes în tot ceea ce urmează şi, bineînţeles, fiind primul sportiv profesionist din cadrul clubului nostru, îi dorim, de ce nu?! ca în 2-3 ani să-l vedem boxând pentru o centură europeană sau mondială. Să fie într-un ceas bun! Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, în data de 28.10.2022 la Cluj, va avea loc o gală de box profesionist extrem de interesantă “TOTUL PENTRU BOX” unde, vor boxa sportivi români redutabili, clasaţi in topurile mondiale”, a fost postarea lui Florin Mulcuţan.

Contactat telefonic, vicepreşedintele Ligii Profesioniste de Box, Florin Mulcuţan a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestui tânăr. ”Va fi un sportiv de viitor şi avem mare încredere în el. Ne leagă şi un alt lucru, în afară de box, este născut pe aceeaşi dată cu mine, 3 mai, el în 1994. Este un pugilist cu multe calităţi, atletic, are înălţime bună, 1.88 metri şi 90 kg. Dorim să-l vedem la gala de profesionişti de pe 28 octombrie de la Cluj-Napoca, unde va debuta cel mai probabil împotriva unui bulgar. Am discutat de multă vreme cu el, a fost alegerea lui să vină la Olimpia Căuaş, unde va fi manageriat strict de mine. N-am glumit când am spus că vrem performanţă şi înaltă performanţă, iar prin asta dorim să atragem tinerii spre sport, de ce nu, spre box, pentru că noi reprezentăm nobila artă.”

De cealaltă parte Viorel Plosca, vicepreşedinte LPB cu atribuţii de preşedinte interimar a declarat că l-a urmărit de mai mult timp pe acest tânăr. “În urma analizelor pe care le-am făcut în Anglia, unde a practicat boxul amator, am decis să-l aducem acasă. În ultimii doi ani l-am urmărit la şapte meciuri la profesionişti. Este un băiat tânăr, are o condiţie fizică şi psihică foarte bună, este serios şi muncitor”, a declarat Viorel Plosca.