Modificările la legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor vor intra în vigoare în luna noiembrie

Modificările la legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (poliţa PAD) vor intra în vigoare în 12 noiembrie, impactul acestora urmând să fie analizat în 2025, când va fi evaluat anul 2024 din punct de vedere financiar şi nu numai, a explicat directorul general al PAID, Nicoleta Radu, la un recent eveniment de specialitate. „Aceste modificări vor intra în vigoare începând cu 12 noiembrie, drept pentru care 2023 nu este relevant pentru a analiza impactul acestora. Consider că de-abia în 2025, când se va evalua întregul an 2024 din punct de vedere financiar şi nu numai, vom avea o analiză destul de clarificatoare asupra acestor modificări”, a menţionat Radu, la FIAR 2023.

Ca urmare a presiunii pe care cutremurele din Turcia şi din Gorj au avut-o, s-a reuşit promovarea câtorva modificări legislative

Potrivit acesteia, în mare parte, creşterea pe asigurările obligatorii de locuinţă a fost organică şi s-a datorat efortului comun al asigurătorilor, distribuitorilor şi al PAID.

„Am încercat să deschidem nenumărate canale de discuţie cu instituţii publice şi autorităţi locale, astfel încât să facem din ce în ce mai obligatorie această lege, care nu s-a putut implementa în forma în care a fost gândită. Din această categorie de obiective a făcut parte şi modificarea legislaţiei pe care noi o urmărim de ceva timp. Anul acesta, probabil şi ca urmare a presiunii pe care cutremurele din Turcia şi ulterior din Gorj au avut-o – şi sprijiniţi foarte puternic şi de către ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) am putut să promovăm câteva modificări legislative care ulterior au fost şi aprobate de Parlament”, a precizat directorul general al PAID, citat[ de Agerpres.

Nicoleta Radu a subliniat că toate aceste modificări au avut în vedere aducerea în discuţie a unor elemente menite a creşte gradul de cuprindere în asigurare: „În primul rând, am deschis emiterea acestor poliţe către toţi distribuitorii noştri, inclusiv brokeri, făcând astfel din poliţa PAD o poliţă din ce în ce mai accesibilă pentru populaţie. Această modificare a fost solicitată şi de brokeri şi aşteptăm acum să contribuie la creşterea aceasta. De asemenea, mai există un canal pe care încă nu-l avem reglementat, e vorba de emiterea prin instituţiile publice locale. Nu ştim încă cum va fi reglementată această modificare, dar deocamdată putem să lărgim distribuţia prin brokeri. Ei au competenţele suficiente să vândă aceste poliţe şi poate cu ajutorul lor să creştem un pic acest grad de cuprindere”.

Poliţa PAD se poate emite pe toată durata creditului ipotecar

O altă modificare importantă şi menită a aduce în portofoliul PAID un număr de poliţe relevant este introducerea poliţei multianuale. „Până acum poliţa PAD a fost o poliţă anuală. Noi am ţinut cont şi de solicitările băncilor şi am promovat această modificare tocmai în sprijinul reînnoirii continue a portofoliului emis prin bănci pentru credite ipotecare, pentru că acolo există o discontinuitate, există un număr de oameni care nu îşi mai reînnoiesc poliţele PAD de-a lungul creditelor ipotecare. Acum acest lucru este foarte simplu de făcut. Poliţa PAD se poate emite pe durata creditului”, a precizat directorul general al PAID.

În opinia sa, un alt element menit a creşte gradul de cuprindere este introducerea unor puncte de verificare a poliţei, care se va face la toate operaţiunile care vor avea loc şi care vor avea ca obiect înregistrarea locuinţelor la Cartea funciară< „Ori de câte ori vom avea de înregistrat o locuinţă sau orice alte operaţiuni la Cartea funciară care vor avea obiect o locuinţă, va trebui să facem dovada existenţei unei poliţe PAD. De asemenea, o altă modificare prevede ca autorităţile locale să informeze cetăţenii la date foarte exacte. Aici, sigur încă nu ştim cum va fi pusă această modificare în aplicare, dar să sperăm că şi autorităţile vor înţelege utilitatea acestor poliţe”.

Ea a menţionat că mai sunt şi alte modificări de natura a asigura sustenabilitatea companiei< „În ultimii ani, cel puţin de la începutul activităţii, nu am avut nicio modificare de primă. După cum ştiţi, prima a fost 20 euro începând cu 2008, iar de atunci şi până acum în această poliţă a fost absorbită o inflaţie de aproximativ 60%. Desigur, contextul advers economic cu care toţi ne-am confruntat în ultimii ani ar fi făcut posibilă – fără această modificare de primă, o desustenabilizare a companiei pe care cu greu am construit-o, aşa încât am explicat acest context nefavorabil şi decidenţii au hotărât că prima trebuie modificată. În primul rând au transformat-o în lei pentru că acesta este venitul în care se câştigă în România. Prima de 20 euro a fost transformată în 130 lei, mărită cu aproximativ 30%”.