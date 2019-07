Modificări la Legea Zilierilor: numărul maxim de zile lucrate într-un an poate ajunge la 180, în anumite domenii

Aşa numita Lege a Zilierilor a suferit de-a lungul anului în curs o serie de modificări menite a deveni cât mai flexibilă mai ales pentru domeniul agricol, acolo unde sezonier este necesară forţa de muncă şi necalificată. Intervalele de timp în care zilierii sunt necesari diferă de la activitate la activitate. Nu de puţine ori, munca necalificată este indispensabilă în zootehnie, dar pentru perioade mai lungi, nu aşa cum s-a menţionat în varianta iniţială a actului normativ.

În dorinţa de a reglementa piaţa muncii, dar şi de a reduce numărul beneficiarilor de ajutoare sociale, în luna decembrie a anului 2018 a fost adoptată aşa numita „Lege a Zilierilor”. În baza acestui act normativ, agenţii economici, indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, pot să se prezinte la primării pentru a-şi prezenta oferta de muncă, în special pentru muncile necalificate.

Iată că şirul modificărilor în sensul eliminării a o serie de erori au condus la existenţa unei legi schimbate, chiar dacă actul normativ este în vigoare de la începutul acestui an, schimbată în „Legea Zilierilor”. Modificările survenite în cazul activităţilor de tip zilier devin obligatorii pentru toţi agricultorii care lucrează cu oameni care prestează muncă necalificată.

Documentul stabileşte numărul de zile dintr-un an pe care le poate lucra o persoană în regim zilier. Concret, acesta impune o limită de 120 de zile în decursul unui an calendaristic în care un zilier poate presta diverse activităţi, indiferent de numărul beneficiarilor. În prezent, legislaţia stabileşte doar perioada în care o persoană poate presta muncă necalificată pentru acelaşi beneficiar. Mai exact, această limită e stabilită la 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Nerespectarea de către zilieri a acestor prevederi se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei.

Excepţie de la această regulă fac zilierii “care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor (ciobanii), bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol”. Potrivit legislaţiei în vigoare, aceştia pot lucra pentru acelaşi beneficiar până la 180 de zile pe an.

Documentul publicat în Monitorul Oficial prevede şi limitarea perioadei în care se poate utiliza munca zilierilor. Astfel un beneficiar “nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier”.

Totuşi, dacă lucrarea pentru care este folosită o persoană ce prestează muncă necalificată depăşeşte termenul de 25 de zile calendaristice, beneficiarul mai poate utiliza zilierul doar pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

Completări ale legii

Legea Zilierilor, publicată în Monitorul Oficial cu modificările cerute de către fermieri a fost adoptată în Camera Deputaţilor ca for decizional pe 12 iunie, cu 251 de voturi pentru, fără abţineri sau voturi împotrivă.

Una dintre schimbări vizează faptul că niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum şi în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», al institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa şi al institutelor naţionale, al instituţiilor de învăţământ agricol şi silvic> în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii care prestează în folosul sau activităţi cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul electronic de evidenţă a zilierilor prevăzut la alin. (1) se întocmeşte lunar.

Beneficiarul este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezinta 10% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data plăţii, pentru fiecare lucrator.

Remuneraţia netă nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă şi alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cel puţin cheltuieli de cazare şi masă.