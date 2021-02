Mischie (HORA): Ne îndreptăm spre o treime din unităţile HoReCa intrate în faliment

Grupul de Lucru pentru Turism din cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR) şi Alianţa pentru Turism (APT) au organizat pe 8 februarie o conferinţă de presă legată de modul în care pandemia a afectat turismul românesc. Preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor (HORA), Daniel Mischie, a arătat că un sfert din unităţile HoReCa sunt în prezent în faliment, iar proporţia acestora ar putea creşte la o treime dacă Guvernul nu va acorda curând ajutoarele de stat destinate sectorului HoReCa.

„Ne-am uitat, existe precedent european şi există state în Europa care au acordat un ajutor de stat, cu acordul Comisiei Europene, companiilor din turism. Am propus acest lucru şi pe data de 4 decembrie a fost aprobată Legea 224. Am aşteptat să fie publicată în Monitorul Oficial, dar prim-ministrul şi-a dat demisia. Pe data de 30 decembrie 2020, noul Guvern a aprobat această lege şi a fost publicată pe 31 decembrie în Monitorul Oficial, urmând ca în termen de 30 de zile să fie publicat ghidul, iar în termen de 60 de zile să putem aplica. Din păcate astăzi nu se întâmplă nimic şi se face o corecţie miercuri la această ordonanţă de Guvern. Sperăm că miercuri va fi votată. (…) În situaţia în care statul nu va promulga imediat ajutorul pentru HoReCa, de la un sfert din industrie închisă vom merge spre o treime. În această situaţie, Guvernul României, cei care astăzi sunt miniştri, sunt răspunzători pentru creşterea numărului de unităţi intrate în faliment de la un sfert la o treime din industrie”, a afirmat Daniel Mischie.

Liderul patronatului din HoReCa a apreciat că Guvernul are datoria să despăgubească sectorul de profil, din cauza restricţiilor impuse HoReCa: „Am venit astăzi să vă spun că un sfert din locaţiile din turism sunt închise. Există două motive principale: primul dintre ele este lipsa fluxurilor financiare, iar a doua este lipsa predictibilităţii. (…) Drept urmare, din discuţiile pe care le-am avut cu autorităţile centrale, indiferent din ce partid fac parte, am considerat că datorită faptului că am fost închişi sau restricţionaţi de la funcţionare, firesc ar fi să ne despăgubească. În urma pierderilor pe care locaţiile din turism le au, am ajuns la concluzia că 10% este pierdere înregistrată de HoReCa din încasările de după perioada în care au fost închise. Asta înseamnă că statul, având în vedere că încasările au scăzut cu 50% în medie, ar trebui să ne despăgubească cu 20% în medie”, a menţionat Daniel Mischie.

Preşedintele HORA a transmis Guvernului să pregătească şi un program de despăgubiri destinat sectorului HoReCa pentru anul curent. „Ajutorul acordat HoReCa pentru restricţiile pentru anul 2021: în afară de anul 2020, (ajutor de stat) care este amânat în continuare, suntem de 40 de zile restricţionaţi în continuare, iar fiecare unitate HoReCa, care anul trecut a pierdut mai bine de 120.000 de euro datorită faptului că a fost restricţionată de Guvern, a început sarabanda restricţiilor şi în 2021”, a precizat Mischie.

Reprezentantul CDR şi preşedinte al Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA) a menţionat, în acelaşi timp, că premierul Florin Cîţu, alături de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi ministrul Economiei, Claudiu Năsui, trebuie să găsească o rezolvare ca 500 de milioane de euro să ajungă în cel mai scurt timp la antreprenori, în contul despăgubirilor de pe urma restricţiilor.

400.000 de oameni care lucrează în industria turismului din România încă aşteaptă ajutor din partea Guvernului.