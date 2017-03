Mircea Ionescu-Quintus, decorat de preşedintele Iohannis

Fostul preşedinte al PNL Mircea Ionescu-Quintus a fost decorat chiar de preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. El a primit Ordinul „Steaua României” în rang de Ofiţer, cu o zi înainte de a împlini 100 de ani.

Mircea Ionescu Quintus a ţinut un discurs după ce a fost decorat:

– Vedeţi ce grei sunt aceşti 100 de ani. Altădată zburdam.

– Mult stimate domnule preşedinte, distinsă asistenţă, doamnelor şi domnilor reprezentanţi ai presei, cu care eu m-am avut întotdeauna bine. Nu şi presa întotdeauna bine cu mine, eu însă, da!

– Nu mi-a fost uşor să trăiesc aşa o îndelungată viaţă, mai ales pentru că (…) viaţa ne-a dat de toate şi bune şi mai puţin bune şi rele, din fericire sfârşitul de viaţă îl trăim cu cele bune. - Spunea un critic literar că un roman dacă nu are 700 de pagini, este o nuvela. Viaţa mea a fost un roman (…). - Am luat viaţa pe umerii mei şi pe răspunderea mea, încă de la 15 ani, când, din nefericire, bunul şi valorosul meu părinte m-a lăsat. De atunci am avut răspunderea familiei, care era formată din câteva persoane, şi el, tatăl meu, a murit sărac. Eu nu sunt sărac. Am o casă a soţiei mele de zestre, în care stăm, am două retribuţii, (…) dar nici nu am pus nimic deoparte. (…) - M-am ferit de-a lungul vieţii mele de compromisuri, de lucruri care mi s-au părut incorecte.

– Mi-am împărţit romanul vieţii în trei capitole importante şi de fiecare dată am încercat să-mi slujesc oamenii din jurul meu, societatea şi mai ales patria.

– Cred că mi-am făcut datoria de profesionist apărând 50 de ani (ca avocat), peste 30 şi ceva de ani i-am apucat sub regimul comunist, unde orice vorbă spusă greşit te trimitea şi pe tine pe unde am mai fost şi eu. - Mi-am făcut datoria ca român şi ca ostaş, am îmbrăcat haina militară în 1938, când am terminat facultatea şi am revenit la haina civilă peste şapte ani , în 1945, făcând toate campaniile (…) şi am primit o înaltă distincţie de război, care alături de aceste două sunt în sufletul meu.

– Cred că mi-am făcut datoria şi ca om politic în ultimii 25 de ani. Exact în clipa în care am ieşit la pensie mi-am zis: Dar eu parcă aş mai face ceva. Şi am încercat şi poate am făcut ceva. Toată ceremonia de astăzi se datorează şi modului în care am încercat să îmi fac datoria.

– Bunicul meu, ploieştean, a fost unul dintre fondatorii (…) partidului, tatăl meu a fost un fruntaş liberal şi am venit eu. De 100 de ani familia Ionescu-Quintus trăieşte o dată cu partidul liberal. - Dl preşedinte aveţi nevoie de sănătate şi de putere, sunteţi un preşedinte în care am toată încrederea, îmi daţi nădejdea să trăiesc în linişte. - Am ştiut şi alţi preşedinţi, să fie sănătoşi fiecare dintre ei. Unul a avut amabilitatea să îmi dea un telefon înainte să ajung aici.

___________________

Mircea Ionescu Quintus este politicianul care a trăit în timpul lui Carol al II-lea, l-a cunoscut pe Ion Antonescu şi i-a preţuit pe Regina Maria şi Regele Ferdinand. A prins două războaie mondiale şi o Revoluţie şi este omul datorita căruia PNL există şi astăzi. Născut in Crimeea, Mircea Ionescu Quintus este cel mai longeviv lider politic roman. Este căsătorit şi are un fiu, tot avocat. A fost președinte al PNL în perioada 1993 – 2001, senator de Prahova în mai multe legislaturi și ministru al Justiției, în 1991-92. Este general de brigadă în retragere, grad care i-a fost conferit de fostul şef al statului, Traian Băsescu, şi a reuşit să demonstreze că nu a făcut poliţie politică, după ce a dat în judecată CNSAS care ăi pusese numele pe lista foștilor colaboratori ai Securității. Mircea Ionescu Quintus este si autor de epigrame. Ultima a fost compusa şi rostită de acesta anul trecut, de ziua sa: ”Spre-o suta anii mi se-adună / Ca în păduri semeţii brazi / Şi s-or găsi destui să spună / Ce mai înseamnă suta azi?” Seniorul liberal sărbătoreşte ziua de naştere la Cercul Militar Național din Bucureşti, alături de colegii din partid.