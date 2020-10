Mircea Ciocan a demisionat de la conducerea PLUS Satu Mare

„Astăzi, am decis să fac un pas în spate. Îmi asum rezultatul nesatisfacător obţinut la alegerile locale, dar îl fac cu capul sus, fiind conştient de efortul depus în toată această perioadă alături de colegii mei. Din păcate, alegerile nu se pot câştiga doar prin voturile din urban, iar noi, oricât de mult am încercat să fim prezenti şi în rural, neavând suficiente organizaţii locale, nu am reuşit să obţinem voturi suficiente, pentru a face pragul de 7%.