Ministrul Sănătăţii anunţă când ar putea fi ridicată starea de alertă

Media numărului de cazuri de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus este în scădere în ultimele şapte zile, însă evoluţia numărului de cazuri care sunt în ATI are o creştere uşoară, a informat luni, ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila. Potrivit ministrului, vorbim de relaxări după ce numărul pacienţilor la ATI scade cîn mod susţinut.

În cadrul unei conferinţe de presă, ministrul a subliniat că în curând, vaccinarea anti Covid se va face doar la medicul de familie. Rafila nu crede că tichetele pentru vaccinare mai au viitor.

Rafila: Media cazurilor din ultimele 7 zile, în scădere accentuată

În cadrul conferinţei de presă, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila a anunţat că am intrat pe un trend descendent, dar deocamdată nu se poate vorbi de ridicarea restricţiilor.

„Cifrele ne arată că am intrat pe un trend descendent. Acest trend descendent al numărului de cazuri semnalate trebuie să se cupleze cu alţi doi indicatori ca să putem să discutăm într-adevăr de ridicarea restricţiilor şi chiar despre o eventuală renunţare la starea de alertă la un anumit moment. În primul rând, este vorba despre scăderea numărului de persoane care sunt internate, dar mai ales despre scăderea numărului de pacienţi internaţi în secţiile de terapie intensivă. (…) Media numărului de cazuri din ultimele 7 zile este în scădere accentuată. Acest lucru s-a corelat şi cu scăderea pozitivităţii în cazul testării. Am avut o medie în jur de 30%”, a explicat ministrul.

Potrivit ministrului şi decesele sunt pe un trend descendent, în schimb numărul cazurilor de la ATI are o cre;tere u;oară. „Evoluţia numărului de decese are şi ea un trend descendent în acest moment. (…) Evoluţia numărului de cazuri care sunt în ATI are o stabilizare, o creştere uşoară”, a adăugat ministrul.

În 2-3 săptămâni s-ar putea renunţa la masca pe stradă

Nu se pot aplica măsuri de relaxare până când gradul de ocupare a secţiilor ATI nu scade în mod susţinut, mai spune ministrul Rafila.

„Trebuie să existe o tendinţă descrescătoare consolidată care să permită luarea acestor decizii. (…) Nu avem un astfel de calendar (al relaxărilor). Deocamdată, nu avem motive să avem un astfel de calendar, pentru că situaţia în spitale este serioasă în continuare în secţiile de terapie intensivă. Totuşi, uitându-ne la modul în care numărul de cazuri scade, sigur că o să ne punem această problemă a ridicării stării de alertă în perioada următoare, dar, până se ridică starea de alertă, sigur că anumite restricţii cum ar fi, de exemplu, utilizarea măştii în aer liber s-ar putea renunţa la ele sau, ştiu eu, creşterea gradului de ocupare a unor instituţii care organizează evenimente, dar numai în corelaţie cu evoluţia reală. Evoluţia reală s-a schimbat. Nu mai este legată de numărul de cazuri care se înregistrează zilnic, ci este legată de numărul de pacienţi din spitale şi cei din secţiile de terapie intensivă”, a explicat ministrul.

Referitor la un orizont de timp la care am putea să nu mai purtăm mască pe stradă, ministrul Sănătăţii a afirmat că probabil, într-un interval de 2-3 săptămâni.

„Probabil că într-un interval de două, trei săptămâni, dacă numărul de cazuri scade consistent şi începe şi acea scădere a cazurilor din secţia de Terapie Intensivă, astfel de măsură ar putea fi luată”, a declarat Rafila.

Rafila, despre tichetele de vaccinare: Nu cred că mai au viitor

În curând vaccinarea împotriva Covid se va face doar la medicul de familie, spune Rafila.

„Centrele de vaccinare îşi au rostul atunci când discuţi de o urgenţă de sănătate publică, când trebuie să existe accesibilitate, volume mari de vaccin care se vehiculează. În momentul de faţă, când avem puţine persoane care se vaccinează, în mod normal medicii vaccinatori trebuie să devină medicii de familie”.

Potrivit ministrului Sănătăţii acest lucru ar urma să se întâmple „în curând”.

„Pe măsură ce se închid centrele, trebuie să avem o alternativă unde oamenii să se poată vaccina, nu se vor închide centrele după care căutăm alternativa”.

De asemenea, în perioada următoare s-ar putea lua în discuţie renunţarea la tichetele pentru persoanele care se vaccinează.

„Problema nu este a bugetului. Există buget pentru acordarea lor. Au fost un element de stimulare. (…) Nu cred că în momentul de faţă aceste tichete mai au un viitor”, a susţinut ministrul. Întrebat dacă se poate renunţa la ele, Rafila a răspuns: „În perioada următoare vom discuta această posibilitate.”