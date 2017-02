Ministrul Justiţiei invită protestatarii să citească cu atenţie textul ordonanţei

Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, le recomandă manifestanţilor să „citească cu atenţie şi responsabilitate” prevederile ordonanţei privind modificarea Codurilor penale, precizând că „nimic nu este secret, ilegal sau imoral”.

„Oamenii au ieşit în stradă, indignaţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, folosind argumente preluate de pe reţelele sociale. Doar că nu e nimic secret, ilegal sau imoral în caracterul acestei ordonanţe. Şi voi explica acest fapt cu contra-argumente la ”argumentele” vehiculate pe reţelele sociale. Îi îndemn pe toţi cei care şi-au strigat în stradă nemulţumirile să citească cu atenţie şi responsabilitate, cu ochii lor şi nu ”prin ochii altora”, atât textul ordonanţei de urgenţă, cât şi explicaţiile mele”, scrie ministrul Justiţiei, Florin Iordache, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul transmite că afirmaţia căreia nu s-au mai operat modificări la Codurile penale prin ordonanţă de urgenţă este falsă, relatează Mediafax.

„Modificări la Codul penal şi Codul de procedura penală nu se fac prin ordonanţă de urgenţă. FALS! Guvernul Ciolos a operat 151 de modificări în ambele Coduri, multe dintre ele fiind considerate la limita constituţionalităţii de către Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România. PSD nu a creat niciun fel de precedent şi nici nu a făcut ceva nemaivăzut. 2. S-a dezincriminat abuzul în serviciu. FALS! Textul art. 297 din Codul penal a fost declarat neconstituţional şi era ambiguu, de aceea trebuia modificatŢ, potrivit sursei citate.



Florin Iordache precizează că, prin noua formă, a fost clarificată infracţiunea de abuz în serviciu sub două aspecte: „ca infracţiune de corupţie, sub incidenţă penală, atunci când prejudiciul depăşeşte valoarea de 200.000 de lei SAU reprezintă vătămare gravă, certă şi efectivă a intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice; sub incidenţa Codului muncii, atunci când prejudiciul este mai mic de 200.000 de lei”.

Ministrul mai transmite că acuzaţia potrivit căreia autorităţile „se protejează” de răspundere cu privire la acte normative este tot falsă.

„Autorităţile se protejează de răspundere cu privire la acte normative şi pot fura sub limita de 200.000 de lei. FALS! Prin Ordonanţă menţionăm că faptele de abuz în serviciu nu se pot aplica în cazul emiterii, aprobării sau adoptării de acte normative. Actele normative, chiar şi la nivelul administraţiei locale, reprezintă reglementări cu caracter general, impersonale, care produc efecte tuturor, şi SE DIFERENŢIAZĂ de actele administrative individuale, care produc efecte, de regulă, faţă de o persoană, sau uneori faţă de mai multe persoane, nominalizate expres în conţinutul acestor acte (exemplu: hotărâri de consiliu local de atribuire a administrării unor servicii)”, a mai scris Florin Iordache.

Ministrul Justiţiei face apel, la finalul postării, la „calm şi luciditate”, precizând că „poate comunicarea din ultimele zile a fost deficitară şi am dat ocazia rău-voitorilor la interpretări forţate. Tocmai de aceea, sper ca acest mesaj să clarifice aspectele considerate controversate”.