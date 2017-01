Ministrul Justiției ia în calcul o lege a grațierii

Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a declarat, marţi, înainte de şedinţa Plenului CSM, în legătură cu legea amnistiei şi a graţierii, că va discuta despre o eventuală legea a graţierii cu premierul după ce se vor încheia discuţiile la CSM.

„Am avut discuţii şi cu reprezentanţii penitenciarelor şi cu asociaţiile profesionale. Nu trebuie să negăm faptul că, în acest moment, gradul de încărcare la nivelul penitenciarelor este foarte mare, în jur de 150%. Aceşti oameni, dacă au greşit, să îşi ispăşească pedeapsa, dar încercăm să creăm nişte condiţii umane. În acelaşi timp, trebuie să spunem un lucru foarte clar, că avem convenţii internaţionale, avem din partea CEDO sancţiunea plăţii multor milioane de euro datorită condiţiilor care există în penitenciare. Daca pornim azi constructia unui pentitenciar de 500-600 de locuri, timpul minim de realizare este de 5 ani, deci pana in 2021 gradul acesta de incarcare nu poate fi diminuat. Trebuie să luăm o decizie la nivelul Guvernului. La plecarea de la CSM mă voi întâlni cu prim-ministrul şi, în funcţie de decizia pe care o vom lua la nivelul Guvernului, vă informez. Voi discuta (n.r cu premierul) mi se pare un subiect foarte important, iar decizia trebuie să fie a Guvernului. Eu am argumentele tehnice şi spun ceea ce se întâmplă. Decizia este a Guvernului. Din punctul meu de vedere, nu trebuie avută în vedere amnistia, dar graţierea este un fenomen. Şi asociaţiile profesionale au susţinut graţierea, pentru că este un atribut al fiecărui stat în materie penală pentru un astfel de act de clemenţă. Dar, bineînţeles, cu eliminarea faptelor de corupţie, cu eliminarea faptelor grave împotriva persoanei si asa mai departe. In penitenciarele din Romania noi avem 19.000 de locuri. In momentul de fata avem peste 8.500 de detinuti in plus, avem in jur de 27.000 de detinuti pe cele 19.000 de locuri. In statele din intreaga lume mai sunt inca 11.000 de romani. Avem, practic, 39.000 de romani care ar trebui incarcerati, deci daca vin si cei din strainatate, gradul de ocupare este de peste 200%”, a declarat Florin Iordache, citat de Mediafax.

La discuţiile cu ministrul justiţiei, asociaţiile de magistraţi AMR şi UNJR au subliniat că pentru o eventuală lege a graţierii este necesară o dezbaterea publică.

Şefii marilor parchete, DNA, DIICOT şi Parchetul General, s-au pronunţat împotriva unei astfel de legi.

Ministrul Justiţiei a mai declarat că este necesară „”accelerarea” legilor justiţiei care sunt în dezbatere la CSM, printre care şi legea privind răspunderea magistraţilor.

„La nivelul Parlamentului sunt diverse proiecte pe care unele partide le susţin şi asta e problemă parlamentară. Problemele pe care noi le-am constatat în urma discuţiilor cu reprezentanţii sistemului, vrem să venim în Guvern cu toate acele decizii ale Curţii Constituţionale care au constatat că articole din anumite legi sunt neconstituţionale. Deci, vrem să facem ordine în acele decizii. Vrem ca tot ce înseamna legislaţie europeanăa, mă refer la directive, să fie transpuse pentru a avea o legislaţie concordantă. Într-adevar, în Parlament sunt proiecte depuse de grupuri parlamentare. La nivel de minister, noi lucrăm doar pe acele articole care, din punctul nostru de vedere, am constatat că nu concordă cu legislaţia actuală. Şi astăzi, şi ieri am avut protestatari la minister care solicită o astfel de lege, de aceea am venit mai devreme, din punctul meu de vedere trebuie să acceleram legile justiţiei care sunt acum în dezbatere la CSM. Iar în legile în dezbatere se prevede răspunderea magistraţilor. În momentul în care sistemul, mă refer la asociaţiile profesionale şi CSM, va susţine aceste legi, vom susţine aceste legi”, a mai spus Iordache.