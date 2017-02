Ministrul interimar al Justiţiei cheamă la discuții șefii CSM, DNA şi DIICOT

Ministrul interimar al Justiţiei, Ana Birchall, va avea discuții cu reprezentanţii CSM, DNA şi DIICOT, începând de luni, pentru soluţii în domeniul justiţiei, potrivit unui anunț făcut imediat după preluarea mandatului.

„În momentul de faţă vreau să am un dialog şi începând de luni o să invit la un dialog toate instituţiile care au un cuvânt de spus în domeniul justiţiei şi împreună vom găsi cele mai bune soluţii. (…) Primul telefon pe care am vrut să îl dau este către CSM pentru că mi-aş dori ca luni să avem o primă întâlnire, aşa cum tot luni îmi doresc să am o întâlnire şi cu DNA şi cu DIICOT şi cu toţi cei care au un cuvânt de spus în domeniul justiţiei, tocmai pentru a avea acest dialog „, a declarat Ana Birchall, citată de Agerpres.

De asemenea, Birchall a precizat că nu are nicio „agendă ascunsă” şi că invită orice persoană care are un cuvânt de spus pentru bunul mers al justiţiei să transmită soluţii.

„După ce voi avea un dialog corect, cinstit, profesionist pe baza expertizei tuturor celor care au un cuvânt de spus în domeniul justiţiei, eu sunt convinsă cu toţii o găsi cele mai bune soluţii. (…) Nu este nicio agendă ascunsă, am venit aici cu cea mai bună credinţă să-mi pun în slujbă expertiza pe care eu o am de om al dreptului şi cred că cu toţii, şi vă invit şi pe dumneavoastră mass-media, societatea civilă, pe orice persoană care are un cuvânt de spus pentru bunul mers al justiţiei să ştiţi că sunt foarte deschisă la orice soluţie, dar soluţia finală tot în Parlament trebuie să fie pentru că este forul democratic al oricărei societăţi”, a mai spus ministrul interimar al Justiţiei.

