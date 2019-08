Ministrul Graţiela Gavrilescu, la întâlnire cu ALDE Satu Mare

Viceprim-ministru şi ministru al Mediului şi Schimbărilor Climatice, Graţiela Leocadia Gavrilescu a venit luni, 5 august, în municipiul Satu Mare. Luni seara a avut o întâlnire cu conducerea ALDE Satu Mare, eveniment postat şi pe Facebook (foto).

„În această seară am avut o întâlnire foarte utilă cu colegii din organizaţia ALDE Satu Mare. Am vorbit despre lecţiile învăţate în campania de la alegerile europarlamentare şi despre cum trebuie să ne pregătim pentru prezidenţiale. Avem cel mai bun candidat din aceste alegeri în persoana lui Călin Popescu Tăriceanu, un om de stat cu experienţa, pregătirea şi anvergura politică necesare pentru a deveni preşedintele României. Am văzut o determinare puternică la colegii din Satu Mare, care sunt convinsă că, în frunte cu bunul meu prieten Ovidiu Silaghi vor fi la înălţime! Asta este determinarea pe care îmi doresc să o întâlnesc peste tot în organizaţiile #ALDE din ţară!” a scris Graţiela Gavrilescu.

Marţi, începând cu ora 9.30, demnitarul se va întâlni cu autorităţile judeţene în cabinetul prefectului Darius Filip, iar de la ora 10.15 în sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ viceprim-ministrul va susţine o conferinţă de presă.