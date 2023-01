Ministrul Energiei: Hidroelectrica va colabora cu o companie din Emirate pentru producţia de energie regenerabilă

Compania Masdar din Emiratele Arabe Unite şi Hidroelectrica vor colabora pentru producţia de energie regenerabilă, fiind deja demarate discuţiile la nivel tehnic, iar cei de la Taqa sunt interesaţi de dezvoltarea proiectelor de infrastructură de transport al energiei, a f[cut cunoscut ministrul Energiei, Virgil Popescu.

„În cadrul vizitei de lucru în Emiratele Arabe Unite, unde s-a desf[;urată cea de-a XIII-a sesiune a Adunării Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă (IRENA), am avut o întâlnire bilaterală cu ministrul Energiei şi Infrastructurii E.S. Suhail Mohamed Al Mazrouei. Am discutat despre acţiunile comune în domeniul energiei, puncte de interes comune fiind operaţionalizarea unor noi rute de transport gaze naturale din zona Golfului, GNL, producţia de energie regenerabilă, dezvoltarea de tehnologii energetice sigure şi durabile, pentru sporirea eficienţei energetice şi a utilizării hidrogenului în mixul energetic. Totodată, am discutat despre planurile de investiţii ale companiilor emirateze pe care le vor face în ţara noastră. De exemplu, compania Masdar în parteneriat cu Hidroelectrica vor colabora pentru producţia de energie regenerabilă, fiind deja demarate discuţiile la nivel tehnic. De asemenea, cei de la compania TAQA sunt interesaţi de dezvoltarea proiectelor de infrastructură de transport al energiei”, a subliniat oficialul.