Ministrul Economiei recomandă trecerea la furnizorii de gaze cu preţ mai mic

Într-un interviu acordat agenţiei naţionale de presă Agerpres, Virgil Popescu, ministrul Economiei, a abordat şi subiectul schimbării furnizorului de gaze şi electricitate. „Primul semn de scădere a preţului `n urma liberaliz[rii pie\ei de gaze l-a dat o companie dintre cele două mari, care a anunţat o scădere de 10% şi de 15% – a spus el. In schimb, am văzut cea mai îndrăzneaţă ofertă de pe piaţă, o companie din energie electrică, a intrat puternic pe piaţa gazelor naturale şi a anunţat 15% reducere la preţul gazelor naturale. (…) Pe mine mă bucură acest lucru din prisma faptului că un jucător în piaţă oferă un preţ bun şi faptul că a început să se simtă concurenţa pe piaţa energiei electrice şi pe piaţa gazelor naturale. Şi mă bucur că este o companie românească, este o companie unde statul român mai are în continuare 48% din acţiuni, şi dacă vor veni şi alţii din energie electrică şi mai sunt din ce ştiu eu pe piaţă pregătite oferte de a ataca piaţa gazelor naturale, până în toamnă când va creşte consumul de gaze naturale şi se va simţi în factură.

Ceea ce am afirmat, că de la 1 iulie vom avea o scădere de preţ atât la energie electrică c]t şi la gazele naturale, la energie electrică este. Până acum piaţa şi cei care au făcut acest lucru mi-au dat dreptate. Dacă vor exista în continuare companii care vor specula achiziţia gazului ieftin şi vânzarea către populaţie scump vom interveni în piaţă, deocamdată nu cred că este cazul, aşteptăm în continuare cam pe toţi jucătorii din piaţă să ofere un preţ bun la gaze naturale. Pe fondul scăderii preţului la gaze la clientul casnic va scădea şi la clientul industrial, ;i va creşte competitivitatea industriei româneşti”.