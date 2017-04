Ministrul delegat pentru Afaceri Europene critică Guvernul Cioloș

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, a declarat vineri că fostul Guvern a întârziat pregătirea președinției României la Consiliul Uniunii Europene în primul semestru din 2019, iar acum actualul Executiv este în situația de a se mobiliza pentru a recupera întârzierile.

„Decizia Guvernului de înființare a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene certifică eforturile noastre din ultimele luni de accelerare a organizării pentru pregătirea președinției României la Consiliul Uniunii Europene în primul semestru din 2019. Din păcate, fostul Executiv a bătut pasul pe loc, nu și-a făcut temele la momentul potrivit, iar noi suntem puși în situația de a recupera întârzierile cauzate de Guvernul anterior. Mulțumesc tuturor colegelor și colegilor care ne-au sprijinit și ne sprijină zilnic. Mulțumesc domnului președinte Liviu Dragnea care ne-a susținut încă de la început, inclusiv prin includerea în buget a unei file de buget separate pentru pregătirea președinției”, a susținut Ana Birchall, conform unui comunicat al MAE transmis, vineri, Agerpres.

Aceasta susține că pregătirea președinției României la Consiliul UE intră în linie dreaptă și prin decizia premierului Sorin Grindeanu de constituire a Consiliului Interministerial, structură care va avea ca rol stabilirea liniilor directoare și a priorităților de acțiune în acest caz.

Potrivit comunicatului, Consiliul se va reuni trimestrial sau în ședințe extraordinare ori de câte ori va fi nevoie și va fi condus de premierul Grindeanu, iar în absența prim-ministrului, de către Ana Birchall.

Din această structură mai fac parte ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, ministrul Mediului, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Apărării Naționale, ministrul Finanțelor Publice, ministrul Justiției, secretarul general al Guvernului și reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană.

„România are viziunea și voința politică, precum și capacitatea administrativă necesare ducerii la bun sfârșit a acestei responsabilități importante, putând îndeplini cu succes rolul de mediator imparțial care îi revine statului ce deține președinția. Este o oportunitate pentru România care trebuie valorificată la maximum”, a mai spus Birchall.

Ea a adăugat că, în domeniul Afacerilor Europene, pe lângă temele curente de dezbatere existente pe agenda europeană, Guvernul acordă maximă importanță pentru două obiective: pregătirea președinției României la Consiliul UE și gestionarea Brexit-ului.

„Pentru ambele obiective, ne-am mobilizat și am început să recuperăm întârzierile cauzate de inacțiunea Guvernului tehnocrat, am prioritizat și am creat structuri operative care vor evalua și vor lua decizii în timp real, astfel încât țara noastră să fie pe deplin pregătită să răspundă provocărilor în perioada următoare”, a punctat ministrul delegat pentru Afaceri Europene.