Ministrul de Interne ar vrea ca Ghiţă să revină în ţară

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, marţi, că afaceristul Sebastian Ghiţă „e bine să vină în ţară”, precizând că a observat că fostul parlamentar are foarte multe lucruri de spus şi o poate face mai bine din România. „Eu cred că ar fi mai degrabă bine să ne punem întrebarea când vine Sebastian Ghiţă, nu când a plecat. Eu zic că e bine să vină că am observat că are foarte multe lucruri de spus. „, a declarat Carmen Dan, la bilanţul Poliţiei de Frontieră.

În România, fostul parlamentar a fost văzut ultima oară în noaptea dinspre 19 spre 20 decembrie 2016, când pleca de la un eveniment organizat de SRI. Potrivit unor surse, Ghiţă conducea pe DN1 cu peste 200 km/h, iar la un moment dat un alt autoturism i-ar fi blocat pe poliţişti. Fostul parlamentar a fost prins în Belgrad, pe 13 aprilie 2017.

Ghiţă a fost eliberat, la finele lunii mai 2017, după ce a plătit o cauţiune.