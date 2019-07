Ministrul Culturii anunţă că trimite Corpul de control la Teatrul Naţional Bucureşti

Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a anunţat, duminică, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că va trimite Corpul de control la Teatrul Naţional din Bucureşti (TNB).

„Cu siguranţă o să fac un control la teatru şi asta nu trebuie privită ca o răzbunare pentru ceea ce se întâmplă, dar pur şi simplu vreau să văd exact cum se cheltuiesc fondurile. Nu mi se pare normal să ieşi în presă şi să dezinformezi. Am auzit şi o parte din informaţiile făcute de dumneavoastră, legate de a da afară 54 de persoane din TNB. E vorba de o firmă care colaborează cu TNB, care are un anumit contract de prestări servicii cu TNB, o firmă care nu ştiu de ce a fost cândva angajată, când TNB ar fi avut astfel de angajaţi care ar fi putut să desfăşoare activităţi. Bugetul TNB e mai mare cu aproape un milion de dolari faţă de anul trecut. Eu doar atât am cerut domnului manager, să cheltuiască cu responsabilitate banii şi să se gândească de cinci ori atunci când semnează un contract. E un punct de vedere pe care mi-l susţin. Nu văd de ce TNB trebuie să vândă biletele la spectacole printr-o firmă privată. Am înţeles că sunt printre cele mai mari preţuri la bilete din ţară, dacă facem comparaţie cu alte teatre. Nu înţeleg de ce actorii fac grevă, atâta timp cât salariile lor aproape că au fost triplate”, a spus Breaz la Antena 3.

Ion Caramitru, managerul Teatrului Naţional Bucureşti, a explicat joi, printr-un comunicat transmis News.ro că, după calculele sale de artist „liber cugetător”, situaţia culturii româneşti este în faliment la vedere, faliment „care ţine de proasta gospodărire a întregului sistem financiar românesc”.