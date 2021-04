Ministru contra prim-ministru

Vlad Voiculescu este un personaj interesant. I-a intrat în cap că este omul predestinat să reformeze sistemul sanitar din România.

Fost ministru, tot al Sănătăţii, în timpul guvernului Dacian Cioloş, numit ministru al Sănătăţii în guvernul Cîţu, demis, după părerea lui, din motive de comunicare, Vlad Voiculescu îşi vinde scump pielea. Contra-atacă frontal, fără menajamente, fără pic de respect, fără preocuparea că prin declaraţiile lui contribuie la perpetuarea crizei.

Ca foarte mulţi justiţiari, tânărul fost ministru, are o idee fixă despre corupţie, în cazul lui despre corupţia din Sănătate. Era convins încă de la primul mandat, că sistemul sanitar din România este corupt, dar, după cum a declarat, încă nu a apucat să adune dovezi şi, prin urmare, nu a anunţat organele abilitate să cerceteze. Nu este greu de observat că Vlad Voiculescu este un produs al străzii, un protestatar de profesie. Cei care ies în stradă, indiferent de situaţie, strigă “Hoţii”, “Jos corupţia” etc. etc. Desigur, rareori se întâmplă să ofere exemple concrete. De exemplu la protestele anti-PSD, la care participau mulţi dintre actualii oameni din USR-PLUS, aveau un caz concret: Liviu Dragnea, condamnat pe atunci în primă instanţă la câţiva ani de puşcărie.

Problema de acum este că protestatarii nu au cazuri concrete, dar în acelaşi timp nici actuala putere nu are exemple din rândul PSD pe care să le scoată în faţă. Despre PSD se vorbeşte deja la modul general că este un partid al corupţilor.

În acelaşi timp atunci când PSD acuză actuala putere de corupţie nu poate oferi cazuri concrete, cu date şi nume.

Este un lucru demn de remarcat. Dar asta nu înseamnă că nu există corupţie. Mai degrabă s-ar putea deduce că s-au perfecţionat metodele. Corupţii, ca şi covidul, par să fie asimptomatici. Corupţii fură atât de subtil încât nu-i prinde nimeni, dar ştie toată lumea.

Vlad Voiculescu abia după ce a fost demis promite să fie un personaj de prim plan. Este un lucru comun că atunci când porneşti o campanie primul lucru pe care trebuie să-l faci este să inventezi victime. Fostul ministru face exact acest lucru. El atinge un punct foarte sensibil: contestă numărul decedaţilor de Covid. În acest fel el se postează în tabăra celor mai vehemenţi contestatari ai pandemiei, la modul general.

Cum USR-PLUS persistă în a anunţa că în acest moment nu-l susţine pe primul ministru Cîţu, deci nici actualul guvern, rezultă că partidul deja fuzionat condus de Dan Barna şi Dacian Cioloş se solidarizează cu Vlad Voiculescu.

Situaţia se complică mai mult decât părea la început. PNL dezvăluie că fostul ministru al Sănătăţii este acuzat că şi-a adus printre consilieri oameni de la marile grupuri farmaceutice, care fabrică vaccinurile. Vorbesc despre intenţia acestuia de a demara procesul de privatizare a unor segmente importante din sistemul sanitar.

Vlad Voiculescu nu este singurul care îl atacă pe premier. Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, încă în funcţie, s-a dezlănţuit împotriva lui Florin Cîţu numindu-l nici mai mult nici mai puţin decât un „zombie politic”, un politician de tip Belarus.

Ministrul USR depăşeşte nivelul pe care îl atinge de obicei PSD, situându-se undeva între senatoarea Şoşoacă şi George Simion. Ca ministru nu exclude posibilitatea ca USR să voteze o eventuală moţiune de cenzură.

Pe de altă parte, premierul Cîţu îl provoacă pe Dan Barna, care răspundea ca vicepremier de Sănătate să facă un raport despre morţii de Covid. Aceste dueluri verbale ne arată că mai degrabă USR-PLUS se îndreaptă spre ieşirea de la guvernare decât să încerce depăşirea crizei. În joc au intrat diverşi lideri PNL care sar în apărarea premierului atacând USR. Pe măsură ce spiritele se aprind, preşedintele Iohannis continuă să tacă. Ieri ar fi avut o întâlnire cu Dan Barna despre care nu spune nimic. Se va tranşa disputa dintre cele două partide la începutul săptămânii?

Evenimentele care se derulează cu o viteză din ce în ce mai mare şi mai de necontrolat par să depăşească puterea de înţelegere şi autoritatea liderilor PNL şi USR-PLUS.