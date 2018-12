Ministerul Sănătăţii implementează un program de screening auditiv în 186 de maternităţi din ţară

Ministerul Sănătăţii a extins programul de screening auditiv la nivel naţional, se arată într-un comunicat al instituţiei. Astfel, începând din

această lună, toţi copiii născuţi în maternitpţile de stat din Rom]nia beneficiază de control auditiv gratuit şi este realizat cu aparatură medicală modernă.

“După spitalele regionale şi alte proiecte importante cu finanţare de la Banca Mondială, am reuşit deblocarea acestui proiect. Screeningul auzului la nou născuţi este singura metodă prin care se poate depista activ hipoacuzia chiar din prima lună de viaţă. Pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului este deosebit de important ca surditatea să fie depistată c]t mai devreme în vederea asigurării în timp util a tratamentului adecvat. În luna octombrie, din banii pe care i-am obţinut la rectificare am extins programul de screening auditiv deja existent în 17 spitale, astfel înc]t în fiecare judeţ să se realizeze screeningul auditiv. În luna următoare am început distribuirea echipamentelor, iar acum am început testarea gratuită a nou-născuţilor”, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Programul de screening auditiv al MS este implementat în 186 de maternităţi şi secţii de terapie intensivă ce îngrijesc nou-născuţi. Acestea au fost dotate cu 286 de echipamente de testare auditivă. Pentru acest program, Ministerul Sănătăţii a alocat un buget de 2.550.000 lei.

Totodată, Ministerul Sănătăţii va demara în perioada următoare o campanie de conştientizare şi informare a publicului şi cadrelor medicale privind necesitatea testării auzului la nou născuţi.