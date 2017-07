Ministerul Muncii vrea să schimbe regulile în privinţa pensiilor militare

Cu o notă de plată de peste 100 de milioane de euro lunar, ministerul Muncii se pregăteşte să schimbe regulile în privinţa pensiilor speciale printr-o ordonanţă.

În urmă cu trei luni, Olguţa Vasilescu anunţa că „sistemul trebuie corectat”, iar acum, la Ministerul Muncii este în lucru o ordonanţă care schimbă regulile în privinţa pensiilor speciale pentru militari, poliţişti şi serviciile secrete, notează Mediafax.

Mai exact, pentru că nu pot fi tăiate veniturile în plată, varianta luată în calcul este de stabilire a unor noi reguli în cazul celor care vor ieşi la pensie după intrarea in vigoare a actului normativ şi care vor avea venituri sensibil mai mici decât cei care au plecat din câmpul muncii până acum.

Potrivit ultimelor date, cea mai mare pensie pe care o primeşte un fost angajat în ministerul Apărării este de 29.992 de lei pe lună. Pe listele speciale de la Apărare sunt în total 76.080 de persoane,suma totală lunară plătită în contul acestora ridicându-se la 245,6 milioane de lei.

Discuţia despre pensiile speciale ale militarilor a revenit în ultima perioadă în spaţiul public. Potrivit informaţiilor Gândul, variantele luate în calcul de Ministerul Muncii nu vizează pensiile aflate în plată, din motive de constituţionalitate. De asemenea, nu sunt vizate pensiile magistraţilor. Deocamdată, însă, nu s-a luat o decizie finală.

Ministrul Apărării, Adrian Ţuţuianu, şi şeful PSD, Liviu Dragnea, au insistat că pensiile militare nu vor scădea. Cel puţin nu cele aflate în plată, lăsând deschisă discuţia în cazul celor care se vor pensiona de acum încolo. Oficial, la Ministerul Muncii se fac analize cu privire la sistemul general de pensii.

„Nu e o lege uşoară, este destul de apropiată ca şi importanţă de legea salarizării unitare. Este o lege cu foarte multe sensibilităţi. (…) Plecările din sistem sunt generate de prevederile actuale ale legii. Şi a apărut informaţia că pensiile din acest sistem vor fi diminuate şi oamenii se grăbesc să plece din sistem la 45, 46, 47 de ani, ceea ce nu e în regulă pentru că statul român a investit în aceşti ofiţeri, care au experienţă foarte bună, de care România are nevoie şi cred că trebuie să li se spună foarte clar că nu li se diminuează pensiile. Dar trebuie făcute discuţiile în aşa fel încât legea pensiilor să fie o lege dreaptă, o lege justă, corectă”, a declarat recent Liviu Dragnea.

Vineri, ministrul Apărării, Adrian Ţuţuianu a insistat şi el în acelaşi ton.

„Există o anumită nelinişte în armata română şi în toate structurile de securitate. Am discutat cu domnul Dragnea săptămâna trecută, am discutat şi cu doamna Olguţa Vasilescu, am discutat cu primul ministru. Cu toţii am căzut de acord că algoritmul de calcul al pensiilor militare trebuie să rămână acelaşi. Dacă vor fi nişte modificări, nu vor afecta şi nu sunt de natură să determine pe cei care ocupă astăzi funcţii în armata română să se pensioneze anticipat pentru a prinde condiţii mai favorabile. Din păcate, există şi o anume zvonistică legată de adoptarea unor ordonanţe de urgenţă.Nu este adevărat. (..) Doamna Olguţa Vasilescu a spus foarte clar că la momentul acesta, la nivelul ministerului, se fac analize cu privire la sistemul general de pensii”, a declarat Ţuţuianu.

Intenţia de a „corecta” pensiile speciale a fost anunţată public încă din aprilie de ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu. „De regulă, pe pensiile speciale ies cu 120% din venitul brut din ultimele luni. Asta înseamnă un salariu de 2.000 lei, la care adăugăm sporuri de până la 1.000 de lei, ies cu pensia de 3.000 – 3.500 de lei, şi vorbesc la nivel minim. Sunt pensii care ajung şi la 45.000. Sunt foarte multe care trec de 20.000 de lei. Pensiile speciale, deocamdată, sunt îngheţate până când vom intra în întreg sistemul de pensii. Noi vrem ca imediat după ce ieşim din Legea salarizării să ne concentrăm pe pensii. Ideea e să stea liniştiţi, că nu vrem să scădem nicio pensie în România. Dar vrem să corectăm cu foarte mare atenţie sistemul, pentru că, dacă mai mergem în haosul acesta, unii vor fi asistaţi social, iar alţii vor fi cu nişte pensii care vor fi mai mult decât îndestulătoare pentru România”, a declarat, într-un interviu, în aprilie, Olguţa Vasilescu.