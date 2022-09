Ministerul Energiei va lansa call-uri de proiecte prin PNRR pentru producerea de baterii electrice şi panouri solare

Ministerul Energiei va lansa în acest an call-uri de proiecte prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, prin care firmele pot accesa bani pentru producţia de baterii electrice şi panouri solare, a anunţat, miercuri, 28 septembrie, ministrul de resort, Virgil Popescu. El a participat la U.S. – Romania Economic Forum, organizat de AmCham.

„Pe PNRR a fost modificată întreaga aplicaţie de depunere de proiecte pentru a fi încurajate companiile care aplică pentru energia regenerabilă, în special pentru autoconsum. Acest lucru va continua şi în Fondul de Modernizare. În toate call-urile de proiecte vom separa aplicaţiile pentru energia regenerabilă pentru autoconsum de energia regenerabilă pentru producători, tocmai pentru a nu exista suprapuneri”, a spus Popescu.

Potrivit acestuia, există suficientă anvelopă financiară pentru ambele direcţii.

„Pentru încurajarea producţiei de baterii electrice în România, în PNRR am introdus un call de proiecte tocmai pentru a ajuta companiile care vor să producă sau să asambleze baterii şi acest call de proiecte va fi lansat până la finalul acestui an şi încurajăm celelalte companii care vor să producă baterii electrice şi panouri solare. Vor fi două call-uri separate, pentru că vrem să reducem dependenţa de importuri şi în special de importuri din afara UE. Le încurajăm să vină să participe la aceste call-uri de proiecte”, a arătat oficialul guvernamental.

Totodată, există în derulare un call de eficienţă energetică în industrie, unde companiile pot primi granturi pentru încurajarea economiei de energie.

„În fiecare an vom lansa cel puţin două apeluri de proiecte pe Fondul de Modernizare, pentru a ne asigura că toate companiile care doresc au posibilitatea să acceseze aceşti bani. Noi credem că autoconsumul trebuie încurajat, indiferent de limita maximă de consum”, a susţinut Popescu.