Ministerul Educaţiei anunţă că menţine tezele

Ministerul Educaţiei anunţă că “menţine tezele, ca formă de evaluare a nivelului de cunoştinţe şi competenţe ale elevilor”. Într-un comunicat emis de Minister şi semnat de ministrul Sorin Cîmpeanu, se arată că “şcoala, ca instituţie, nu trebuie să asigure doar transmiterea de cunoştinţe, ci şi cultivarea unor valori (precum realismul şi responsabilitatea) şi a unor atitudini (precum rezistenţa la frustrare şi rezilienţă, anduranţă în faţa limitărilor pe care le pot aduce anumite perioade, independent de voinţa elevilor, a părinţilor, a profesorilor sau a autorităţilor)”.

“Dacă am face o petiţie pentru eliminarea impozitelor şi amenzilor, s-ar putea să strângă aproape 20 milioane de semnături. Acest lucru ar însemna că trebuie eliminate impozitele şi amenzile/înlocuite cu simple avertismente?”, spune ministrul Educaţiei.

Cîmpeanu argumentează că “tezele susţinute cu prezenţă fizică sunt ultimul bastion în calea scăderii relevanţei notelor acordate de când s-a declanşat pandemia”. “Faptul că elevii nu au dat teze de trei semestre, adică au fost privaţi de o evaluare importantă, acea singură evaluare care reflectă în mod corect nivelul elevilor la final de semestru are repercusiuni grave asupra stabilirii nivelului cognitiv al elevului. De asemenea, lipsa acestei evaluări importante pune în dificultate şi pe profesor care nu va putea să îşi stabilească o strategie didactică ulterioară adecvată. Dacă nu ştii exact nivelul elevului la momentul T0, cum ştii, mai departe, unde are nevoie elevul de mai multă intervenţie? Generaţia de elevi care se află acum în clasa a VIII-a este profund afectată de faptul că nu a susţinut nici evaluarea naţională din clasa a VI-a, evaluare care avea de asemenea rolul de a monitoriza gradul de asimilare de către elevi a curriculumului şi de stabilire a măsurilor remediale”, afirmă Sorin Cîmpeanu.

Reacţia ministrului Educaţiei vine după ce o campanie declic împotriva tezelor pe parcursul acestui an a strâns aproape 280.000 de semnături până marţi seara.

În campania respectivă, cu titlul “Nu vrem teze anul acesta!”, se cere ministerului “înlocuirea tezelor semestriale cu teste sumative cu subiect unic la nivel naţional, fără trecere în catalog, urmate de feedback din partea profesorilor. Inconsistenţa în pregătirea elevilor ca urmare a vacanţei de două săptămâni destabilizează programul achiziţiei de cunoştinţe”.