Ministerul Economiei are restanţe de 870 de milioane de lei către beneficiarii Start-Up Nation

Ministerul Economiei are de plătit 870 de milioane de lei din anii trecuţi către beneficiarii Start-Up Nation, întrucât acest program a fost derulat fără a exista banii necesari, a declarat joi ministrul de resort, Claudiu Năsui, într-o conferinţă de presă.

„Prioritatea a fost să plătim din urmă. De exemplu, pe Start-Up Nation avem datorii din urmă, de ani de zile, de 870 de milioane de lei, programe începute şi nebugetate. În condiţiile acestea, focusul nostru a fost să găsim bani pentru măsurile de ajutor covid, din fonduri europene, măsura HoReCa, şi a fost să plătim din urmă pentru Start-Up Nation, pentru care am deblocat foarte multe fonduri”, a spus Năsui.

Potrivit acestuia, nici pentru Măsura 2 din banii destinaţi IMM-urilor nu a existat finanţare până acum: „În ceea ce priveşte Măsura 2, săptămâna aceasta am fost la Ministerul Fondurilor Europene pentru a avea discuţii cu ministrul Cristian Ghinea pentru a găsi bani ca să deblocăm din plăţile pentru Măsura 2, întrucât măsurile au fost pornite fără a avea acea finanţare europeană, iar sarcina noastră acum este să plătim banii care au fost promişi. Întâi să-i găsim, apoi să-i plătim”.

El a arătat că firmele mici şi mijlocii vor putea beneficia de un miliard de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Am solicitat un miliard de euro, pe care înţeleg că-l vom primi, tocmai pentru o schemă în care ajutăm foarte multe IMM-uri prin scheme de garantare a creditului, când îţi iei credit îţi garantează statul 100%, 80%, dobânda subvenţionată, chiar zero, după care să ai o componentă de grant doar dacă îţi îndeplineşti anumite obiective”, a punctat ministrul.