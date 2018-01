Mihai-Viorel Lungu, primul campion pe care-l dă Satu Mare la tenis (Foto)

Aur la dublu şi argint la simplu în cadrul C.N. Individual de Iarnă U14

Are doar 13 ani şi deja se poate lăuda cu rezultate excelente la tenis de câmp. Mihai-Viorel Lungu practică acest sport de 8 ani, iar în palmaresul său apar numeroase turnee câştigate. Sătmăreanul a intrat recent în istoria sportului din judeţul nostru, a devenit primul campion naţional la tenis de câmp!

Mihai Lungu a participat în perioada 7-13 ianuarie la Campionatul Naţional Individual de Iarnă U14, organizat balon, pe hard, la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti. A intrat în concurs atât la simplu cât şi la dublu. Le vom lua pe rând.

Făcând parte din lotul naţional, după locul 6 obţinut la selecţia din luna octombrie 2017, sătmăreanul a intrat direct pe tabloul principal de 32. Cap de serie numărul 7, Mihai a dispus de Tudor Muşoiu (Braşov) cu 6-2, 6-3, pentru ca în turul 2 să-l elimine pe Andrei Gherasim (Bucureşti) cu 6-0, 6-3. Un meci mai greu a avut în sferturi, dar a trecut cu 4-6, 6-3, 6-3 de Bryan Balta (Sinaia). Pentru calificarea în ultimul act, Mihai Lungu l-a învins pe Andrei Firaru (Slatina) cu 6-1, 6-3. A urmat marea finală în care sătmăreanul l-a avut în faţă pe Andrei Voican (Târgovişte), cap de serie numărul 2. Mihai a cedat cu greu primul set, scor 5-7, pentru ca în următorul set să piardă cu 1-6. Mihai Lungu a devenit astfel vicecampionul României la simplu.

Titlul naţional vine de la proba de dublu, acolo unde Mihai a făcut pereche cu Zoltan Teszari (Oradea). Cei doi au trecut de primul tur câştigând cu 6-1, 7-5, contra perechii Vîlceanu/ Wessel (Târgu Jiu/ Bucureşti). A urmat un nou succes, 7-5, 6-1 cu Onofrei/ Schipor (Iaşi). Favoriţii nr. 3 au reuşit să-i elimine pe favoriţii nr. 2 în semifinale. După un meci lung, Lungu şi Teszari s-au impus cu 6-4, 5-7, 10-6, contra Fătu/ Voican (Bucureşti/ Târgovişte). Un meci greu au avut şi în finală. Dar Mihai Lungu şi Zoltan Teszari au devenit campioni naţionali învingând perechea Giurea/ Verdeş (Petroşani/ Zalău) cu 7-6 (4), 6-4. Din câte ne-a transmis tatăl său, dar şi din informaţiile noastre, Mihai este primul campion naţional pe care-l dă judeţul nostru la tenis de câmp. Cu această ocazie, Mihai Lungu ne-a răspuns la câteva întrebări.

Cum te-ai descurcat în Capitală?

A fost foarte frumos! Am avut o săptămână foarte grea cu nouă meciuri, cinci la simplu şi patru la dublu. În sferturi am avut un adversar care măsoară 1,90 metri şi care în vară m-a bătut cu 6-2, 6-0, iar acum l-am bătut cu 6-3 în decisiv. În semifinală am întâlnit un băiat mai mic decât mine, de care am trecut cu 6-1, 6-3. Primele meciuri au fost mai uşoare.

Cât timp te pregăteşti în acest sport?

Fac pregătiri în fiecare zi, atât antrenamente pentru tenis cât şi pentru pregătirea fizică, câte două ore şi o oră jumătate.

Cum a fost anul trecut pentru tine?

Am fost la selecţia de iarnă, una foarte frumoasă pentru mine fiind la prima apariţie. Acolo m-am situat pe locul 6 pe ţară. Am participat şi la un concurs internaţional în Croaţia cu peste 100 de copii. Acolo am terminat pe primul loc atât la simplu cât şi la dublu. Am jucat cu copii din Germania, Austria, Slovacia şi alte ţări. În total am avut 7 meciuri. La dublu am făcut echipă cu un băiat din Baia Mare.

Ce îţi propui pentru anul 2018?

Îmi doresc ca la Naţionalele de vară să câştig locul 1 şi la simplu şi la dublu tocmai pentru a mă califica la Europene unde merg primele două locuri din ţară.

De cât timp faci tenis?

Fac tenis de 8 ani. Îmi doresc să ajung numărul 1 mondial, să câştig Roland Garros-ul şi toate celelalte turnee de Grand Slam. Pentru asta e nevoie de multă muncă, disciplină, talent, atitudine, determinare şi voinţă.

Cine este favoritul tău din tenis?

Favoritul meu este Rafael Nadal. Îmi plac la el voinţa şi determinarea.

Urmăreşti meciurile Simonei Halep?

Le urmăresc şi îmi plac foarte mult. După finala de la Australian Open a fost foarte deshidratată şi a mers la spital să se recupereze. Cred că este foarte aproape primul turneu de Grand Slam pe care o să-l câştige. A avut trei finale, două la Roland Garros, una la Australian Open, de ce să nu câştige?

Bun şi la învăţătură

Despre Mihai-Viorel Lungu am mai scris în diferite rânduri. Din 2013 şi până în prezent a participat la 87 de concursuri, naţionale şi internaţionale. În luna februarie se va afla din nou la Bucureşti la “International Championship of Romania U14”. Învaţă la Liceul Teoretic German “Johann Ettinger”, fiind elev în clasa a VII-a C, diriginte Ioan-Marius Pop. Mihai are rezultate excelente şi la învăţătură, locul 3 obţinut în clasa a VI-a cu media 9,70.

Este legitimat la CSM Oradea, iar din echipa care-l poartă spre succes fac parte: Darius-Ioan Şchiop – antrenor tenis de câmp, Răzvan Şunea – preparator fizic şi nutriţionist, Ion Dragomir – psiholog sportiv.

Printre alte ierarhii, Mihai Lungu ocupă locul 7 în clasamentul FRT 14 ani cu 4.853 puncte.