Mihai Tudose îi cere explicații ministrului Agriculturii

În cadrul şedinţei de Guvern, premierul Mihai Tudose a cerut explicaţii de la ministrul Agriculturii, Petre Daea, privind dublul standard la produsele alimentare.

„Chiar suntem cetăţeni de mâna a doua?”, a întrebat Tudose.

Ministrul Agriculturii a spus că nu are cum să publice marca produselor care sunt diferite în ţările din vestul Europei comparativ cu România. Acest lucru a fost motivat de faptul că în Uniunea Europeană nu există o reglementare privind acest lucru, potrivit dcnews.

„Nu pot să fac o comparație dacă nu am același produs, realizat de același producător. Astfel, am trimis scrisori la mai mulți miniștri – din Franța, Olanda, Belgia, Austria -, știind că nu putem da răspunsuri dacă nu avem același produs. Am socotit necesar să informăm Comisia Europeană că nu dispunem de proceduri ca să determinăm standardul dublu. Iată că, în data de 13 am transmis această informație CE și am informat că am făcut demersurile necesare pentru a preleva probe”, a spus Petre Daea.