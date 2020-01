Mihai Sas a citit proză la şedinţa Cenaclului Cronograf

Miercuri, 15 ianuarie 2020, la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, a avut loc o nouă întâlnire a membrilor Cenaclului Cronograf.

Participarea a fost relativ redusă ca număr, fiind de faţă scriitori, poeţi şi iubitori de cultură: Loredana Ştirbu, preşedinta cenaclului, Robert Laszlo, Felician Pop, Mihai Sas, Vasile Conioşi Mesteşanu, Elena Bilstrup, Ileana Bonta, Alexandru Ardelean, Gheorghe Cormoş, Adrian Lupescu, Vasile Nechita.

Comentarii

A citit fragmente de proză (dintr-un proiectat roman) Mihai Sas, cu un text de circa 20 de pagini, după care cei prezenţi le-au comentat. Şi de astă dată părerile au fost împărţite, iar comentariile au început cu cei care au agreat textul. Astfel, Felician Pop apreciază scriitura drept ”vioaie, cristalină şi limpede”. Îi plac descrierile, ”tehnica detaliului, a metaforizării frumoase” (…) chiar dacă ”este departe de provocările postmoderne, cu feed-back-uri, cu răsturnări de planuri. Totul curge liniar, biografic, cronografic. Este un povestitor”. Pentru Adrian Lupescu, proza este clasică, cu multe metafore, prozatorul are multă răbdare şi stăpâneşte procedeele narative”. Elena Bilstrup consideră scrierea clară, frumoasă, romantică. ”Este pe gustul meu”, conchide autoarea. La rândul său, Alexandru Ardelean consideră că scrisul ”lui Nea Mihai este total diferit de cum văd eu proza”. Autorul este un ”etern adolescent”. ”Pare o filă de jurnal, frumoasă sigur. Sincer, îmi plac mai mult versurile decât proza”.

Lui Vasile Conioşi Mesteşanu i-a plăcut de ”tupeista elevă îndrăgostită şi descrierile”, dar ”a simţit o stângăcie în scenele erotice”. Vasile Nechita vede mai puţină literatură şi mai mult reportaj, precum şi mult descriptivism şi mai puţină interpretare. ”Scrisul are repere care se pot identifica: Negreşti, strada Prutului, Podul Golescu… Problema este că prin citirea fragmentelor nu vezi construcţia de ansamblu. M-ar fi interesat mai mult ce mesaj vrea să transmită autorul cititorului”.

Mult mai critic (poate în exces) s-a dovedit a fi Gheorghe Cormoş, pentru care scrirea este ”ca un proces-verbal (…) nu este construită, foloseşte cuvinte banale”. Totuşi i-au plăcut ”detaliile, lucrate cu tehnica ziaristului”. Pentru Ileana Bonta, este vorba de ”o poveste iniţiatică de iubire, cu două personaje tinere, însă nu am văzut valori, sunt personaje care acţionează numai după instinct. Mi-ar fi plăcut să văd nişte trăsături puternice care să-i individualizeze”.

Foto: Vasile Conioşi Mesteşanu