Mihai Sabău la cursuri la FRF

Timp de trei zile, la Bucureşti vor avea loc cursurile de reînnoire a Licenţei Elite Juniori la fotbal. La aceste cursuri va fi prezent profesorul Mihai Sabău, singurul reprezentant al judeţului Satu Mare.

Aceste cursuri beneficiază de prezenţa unor lectori specializaţi trimişi cu toţii de UEFA. Cursurile sunt axate pe o parte teoretică şi o parte practică, ultima urmâmd să aibă loc la Mogoşoaia.

Altfel, de la profesorul Mihai Sabău, antrenorul juniorilor U17 de la LPS (locul 2 în clasamentul seriei), am aflat că, în ciuda faptului că este pauză competiţională, jucătorii grupării sătmărene îşi continuă pregătirile. Mai mult, sâmbătă, juniorii de la LPS vor juca un amical la Baia Mare cu CS Minaur. În ce-l priveşte pe Raul Ziman, am aflat că internaţionalul de juniori al României nu s-a transferat la Unirea Tăşnad. El are dublă legitimare, la LPS şi Unirea, şi de câte ori îi va permite programul va juca pentru ambele echipe.