Mihai Huzău răspunde cererii de demisie din PMP

În urma materialului publicat ieri cu titlul PMP Satu Mare îi cere demisia de onoare lui Mihai Huzău, candidatul PMP la Primăria Municipiului Satu Mare ne-a trimis un drept la replică, pe care îl publicăm mai jos:

“Este adevărat că în cadrul şedinţei s-au analizat rezultatele slabe obţinute în alegeri. Mi s-a cerut demisia atât mie cât şi dlui Liviu Pop.

D-lui preşedinte i s-a imputat la fel ca şi mie rezultatul personal de la Preşedinţia Consiliului Judeţean, precum şi faptul că a sabotat din interior campania pentru alegerile locale.

Au început să apară tot felul de informaţii cum că s-a dat ordin ca membrii PMP şi cei trimişi pe secţiile de votare să voteze cu alt partid. Nimeni nu-şi explică rezultatul de la municipiu şi toată lumea vorbeşte despre un sabotaj. Personal, nu ştiu să vă spun mai multe despre acest lucru, pentru că nu am fost lăsat să am legătură cu cei din secţiile de votare, majoritatea nici măcar nu răspundeau la telefon. Cred că mai multe informaţii vă poate oferi preşedintele organizaţiei municipale PMP Satu Mare, Gabriel Mihali.

Personal, nu am nicio funcţie în cadrul PMP, deci nu am din ce să-mi dau demisia.”

De la Liviu Pop – preşedintele Organizaţiei Judeţene PMP, am aflat că el personal a fost felicitat de Traian Băsescu, preşedintele de onoare al PMP, pentru rezultatul obţinut pe judeţ şi pentru faptul că PMP va avea doi consilieri judeţeni.